Najvažnije predizborno pitanje u RS-u: Koga će Aleksandar Vučić primiti u zagrljaj blagoslova

Neosporan je utjecaj Srbije na politiku jednog dijela Bosne i Hercegovine, što se u javnom prostoru više i ne problematizira. Pažnja je usmjerena na to kojoj političkoj opciji u Republici Srpskoj će Aleksandar Vučić dati podršku. Budući da je predizborno utrkivanje stranačkih lidera iz RS-a tek počelo, rano je govoriti o tome koga će predsjednik Srbije primiti u zagrljaj blagoslova, premda je Vukota Govedarica do sada nametljiviji.

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica sastao se protekle sedmice u Beogradu s predsjednikom Srbije i liderom SNS-a Aleksandrom Vučićem, a lideri ovih dviju stranaka sastat će se do kraja oktobra ponovo. Potvrđeno je to iz rukovodstva SDS-a za Klix.ba uz napomenu da će ubuduće takvi sastanci biti sve učestaliji.



U Beogradu su 23. augusta razgovarali o stanju u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu, a Govedarica je, kako je to istaknuto, naglasio da je RS-u potrebna moderna nacionalna politika koja definiše odgovornost prema sopstvenom narodu, u kojoj moraju biti poraženi "prljavi interesi bilo kojih političkih partija".



Ni član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić podršku iz Beograda ne prepušta slučaju pa se u zgradi sеkrеtarijata prеdsjеdnika Rеpublikе Srbije s Vučićem sastao 3. augusta 2017. godinе.



S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posljednji put je u zvaničnoj posjeti Beogradu bio u decembru prošle godine, premda se i poslije toga redovno viđao s Vučićem. U martu ove godine su se sastali u Istočnom Sarajevu, kada je Vučić u Sarajevo dolazio na Samit premijera Zapadnog Balkana.



Osim toga su se sastajali prilikom obilježavanja 72. godišnjice proboja zatočenika iz koncentracijskog logora Jasenovac u Donjoj Gradini, prilikom otvaranja mosta Bratoljub u Ljuboviji, kao i prilikom Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, što se ne može svrstati u zvanične posjete.



Ko će u Republici Srpskoj dobiti podršku Aleksandra Vučića nesumnjivo je važno političko pitanje za sve političke aktere iz tog entiteta, koje će odrediti tok bh. izbora 2018. godine.



Politički analitičar Ibrahim Prohić objašnjava za Klix.ba da čelnici stranaka iz RS-a osjećaju zaštitu od političkog vodstva iz Beograda, ali i teret koji mentorstvo ili tutorstvo sa sobom nosi.



"Niti Bosna i Hercegovina ima samostalnu vanjsku politiku, niti Republika Srpska ima autonomnu politiku u odnosu na Beograd. Oni su u toj relaciji potpuno inferiorni. Veliki su uvijek iskorištavali male i ostavljali ih na cjedilu kada im više nisu bili potrebni. Takvi su odnosi i na globalnom nivou, na relaciji Moskva-Beograd, a na kraju i Beograd - Banja Luka", kazao je Prohić za Klix.ba.



Dodao je da ratni ciljevi Beograda i Zagreba nisu nestali, već da se u drugoj formi nastoje realizirati, što u izvjesnoj mjeri blokira Bosnu i Hercegovinu u statusu diplomatsko-političkog taoca.



"Mi smo jedino društvo u Evropi kojem nije dozvoljeno kretanje. Nema razvoja, samo retrogradni procesi. A društvo koje se ne kreće, prije ili kasnije postaje bolesno društvo. Ovakvu situaciju u BiH nisu prouzrokovale samo politike Srba i Hrvata, jer imamo isti stepen štete od bošnjačkih vladajućih političara koje personificira SDA. Odgovornost i šteta su potpuno iste. Ovo što se dešava s Bosnom i Hercegovinom nije autentični interes njenih građana, bez obzira na njihovu etničku pripadnost", rekao je Prohić.



Istakao je da će kompletan rasplet na relaciji Beograd - Banja Luka zavisiti od toga kako će se u konačnici rasplesti dualizam u vanjskoj politici Beograda.



"Taj dualizam se odnosi na odnose Beograda prema Washingtonu na jednoj i prema Moskvi na drugoj strani. Vučić zasad igra vrlo vješto, ali nisam siguran da će to na duži rok moći opstati. Doći će trenutak kad će morati da se opredijeli zvanično, a u tom trenutku će i Banja Luka imati identičnu odluku. Oni nemaju autonomnu strategiju, politiku, diplomatiju... Oni samo slijede interes Srbije", zaključio je Ibrahim Prohić za Klix.ba.