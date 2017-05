Do kraja su dva kola u kojima Sarajevo za titulu treba čudo, a Željezničar četiri boda. Takvo je stanje na tabeli Lige za prvaka prvenstva Bosne i Hercegovine pred početak 9. kola u kojem će 111. ligaški derbi odigrati Sarajevo i Željezničar. Mjesto radnje je stadion Koševo, vrijeme radnje 17 sati, a uvertira, u najmanju ruku, slična onoj prije prethodnog derbija – stvari izvan terena ponovo iskaču u prvi plan. A sve to pomno prati i osluškuje Zrinjski...

Do kraja su dva kola u kojima Sarajevo za titulu treba čudo, a Željezničar četiri boda. Takvo je stanje na tabeli Lige za prvaka prvenstva Bosne i Hercegovine pred početak 9. kola u kojem će 111. ligaški derbi odigrati Sarajevo i Željezničar. Mjesto radnje je stadion Koševo, vrijeme radnje 17 sati, a uvertira, u najmanju ruku, slična onoj prije prethodnog derbija – stvari izvan terena ponovo iskaču u prvi plan. A sve to pomno prati i osluškuje Zrinjski...

Liga za prvaka BiH, 9. kolo: Sarajevo - Željezničar (17:00 sati, prijenos na Moja TV)

Sarajevo mora pobijediti, Željezničar ne smije izgubiti

Srdačan pozdrav Mehmeda Janjoša (lijevo) i Slavka Petrovića (Foto: Klix.ba)

Strah ili motiv

Neko će biti otpisan

Detalj iz posljednjeg okršaja Željezničara i Sarajeva (Foto: Klix.ba)

Plavi dugo ne znaju za poraz, Sarajevo "na vi" sa formom na Koševu

Sarajevu nedostaju četiri igrača, Željezničar spreman

Nermin Crnkić zbog prijetnji navijača napustio grad Sarajevo (Foto: Klix.ba)

Nek pobijedi fudbal

Pred susret na Grbavici 15. aprila centralna tema bili su tampon zone i postoci . Rezultat je bio derbi bez navijača Sarajeva Ovaj put tema nisu tampon zone, ali jesu postoci, a njima se pridružila i tema o napadima ispred dva stana u Sarajevu i slobodnim danima za dva igrača Sarajeva. Rezultat je derbi sa manjim brojem navijača Željezničara O tome kako smo dozvolili da nam uvertire za najveći državni derbi ne budu taktičke postavke timova i forme igrača, nego sve prethodno navedeno, trebamo se ozbiljno zapitati, jer to nije bila tradicija, ali nažalost prijeti da postane.Mogli smo i u ovoj najavi preskočiti neukusne priče i bolne činjenice, gurnuti ih pod tepih, makar to znamo, ali ovo je stvarnost od koje se ne smije bježati. Jer, Nermin Crnkić i Edin Rustemović ne igraju derbi , a trebali su – niti su suspendovani niti povrijeđeni niti otpisani od trenera. To je scenarij koji se godinama nagovještavao. Sad ga valja liječiti, kad ga se zakasnilo spriječiti.Vrijeme je da ponovimo istu rečenicu kao iz prethodne najave sarajevkog derbija: "No, vratimo se čistom fudbalu." Željezničar je lider na tabeli sa dva boda više od Zrinjskog i četiri boda više od Sarajeva. Do kraja su dva kola u kojima tim sa Grbavice treba osvojiti četiri boda kako bi osigurao titulu.Sarajevo za osvajanje titule treba čudo . U prevedenom, treba pobjedu u derbiju, pobjedu protiv Krupe u gostima, makar jedan poraz ili dva remija Zrinjskog i remi ili poraz Željezničara protiv Radnika. Dakle, čudo.Kad posmatramo situaciju sa psihološkog aspekta, osim klasičnog izraza "derbi je derbi", obje ekipe ulaze sa rezultatima i okolnostima koji su u njima mogli probuditi ogroman motiv, ali i izazvati veliki strah.Sarajevo je proteklog vikenda poraženo od Zrinjskog u Mostaru i tako došlo do matematike koja kaže, kako maloprije rekosmo, da mu treba čudo ukoliko želi titulu. Potom je na Pecari u utakmici "međunarodnog karaktera" nakon penala poraženo u finalu nacionalnog Kupa od Širokog Brijega. Takvi rezultati, posebno ovaj drugi rezultat, zajedno sa remijima protiv Krupe i Radnika na Koševu u utakmicama Lige za prvaka naišli su na teške kritike određenog dijela, navodno, navijača kluba koji su svojim prijetnjama i djelima iz ekipe odstranili Nermina Crnkića i Edina Rustemovića. Nimalo ugodna atmosfera za tim Mehmeda Janjoša.Takvu atmosferu možemo posmatrati najmanje iz dva ugla. Jedan kaže da je ekipa poljuljana, na samom dnu psihičke spreme, da ih ne bi vratio ni elektrošok i da će zbog toga pasti u derbiju protiv najvećeg rivala.Drugi ugao kaže da će u ekipi proraditi ponos, inat, ego, dostojanstvo, nazovite to kako god hoćete, koji će Divove nositi ka pobjedi kojom bi dokazali da vrijede, da zaslužuju mnogo više poštovanja i da ih je samo loša sreća dijelila od makar jednog trofeja u ovoj sezoni.Željezničar je proteklog vikenda remizirao protiv Krupe u gostima, pa je od situacije da u derbiju, neovisno o rezultatu Zrinjskog, osvoji titulu, stigao u situaciju da u derbiju može izgubiti prvo mjesto na tabeli, poziciju sa etiketom "sve je u našim rukama".Plave takva situacija također može odvesti u dva pravca od kojih je jedan gubitak samopouzdanja i krah na Koševu, a drugi želja da na Koševu nokautiraju ljutog rivala i pokucaju na vrata titule.Kako god, neko će nekoga otpisati. Poraz i remi u ovom derbiju Sarajevu sigurno otklanjaju sve šanse za titulom.Šanse Željezničara bi, ukoliko Zrinjski slavi u Bijeljini protiv Radnika, u slučaju poraza na Koševu maksimalno okračale, jer Zrinjski bi u posljednjem kolu na domaćem terenu protiv Slobode tražio pobjedu za odbranu titule.Željezničar već 16 uzastopnih utakmica u ligi ne zna za poraz. U tim mečevima primio je samo sedam golova. Ipak, gledajući posljednja dva gostovanja, Željezničar ne zna za pobjedu i u tim mečevima ima gol-razliku 3:3.Sarajevo u posljednjih devet ligaških utakmica ima tri pobjede, četiri remija i dva poraza uz gol-razliku 10:8. Loša statistika. Brige za Bordo tim još su veće kada se istakne podatak da u posljednjih šest utakmica na domaćem terenu u svim takmičenjima Sarajevo ima samo jednu pobjedu, četiri remija i jedan poraz.Mehmed Janjoš danas neće moći računati na Nermina Crnkića i Edina Rustemovića koji su zbog prijetnji navijača Sarajeva napustili grad (i zemlju) te ih neće biti do kraja sezone. Osim njih, nedostajat će Marko Mihojević zbog povrede koljena i Said Husejinović za kojeg je rečeno da "psihološki nije spreman".Slavko Petrović na raspolaganju ima sve igrače. Dobro, skoro sve, jer Danijel Stojanović ne može nastupiti zbog suspenzije, ali svakako na mjestu lijevog beka obično igra Srđan Stanić.Nermin Crnkić je igrač sa najboljom formom u redovima Sarajeva, ali on neće igrati. Izuzmemo li njegova četiri gola, Sarajevo je u posljednjih šest ligaških utakmica postiglo još samo tri gola, a strijelci su bili Elvis Sarić, Dušan Hodžić i Mersudin Ahmetović.Stoga, gledajući formu, domaći tim nema igrača u kojeg sa mnogo hrabrosti može uprijeti prstom. Ipak, velike nade sigurno se polažu u kapitena Harisa Duljevića, a zatim i u Anela Hebibovića, Mersudina Ahmetovića, Amera Bekića...Željezničar, gledajući posljednje četiri ligaške utakmice, nema igrača koji se nadavao golova, ali zato ima čak šest različitih strijelaca u tim mečevima. Pogađali su Zajko Zeba, Ivan Crnov, Stevo Nikolić, Ivan Lendrić, Darko Marković i Samir Bekrić tako da je u tom smislu ekipa u nezavidnoj formi. A vrijedi podsjetiti da je Lendrić sa 18 golova ubjedljivo prvi strijelac lige.U arhivima je 110 ligaških derbija između Sarajeva i Željezničara. Danas će novi derbi postati dio historije. Ko će pobijediti i ko više slaviti nakon posljednjeg sudijskog zvižduka nije važno koliko je važno da na kraju, ipak, pobijedi sport. Da pobijedi fudbal.