Ilievski: Ružnim scenama nije mjesto u sportu, želimo graditi klub zajedno s navijačima

Valentin Ilievski

Predsjednik Skupštine Fudbalskog kluba Sarajevo, Valentin Ilievski, prenio je svoje viđenje sinoćnje utakmice finala Kupa BiH u razgovoru za klupsku internet-stranicu.

Ilievski je čestitao igračima Bordo ekipe na borbenoj igri.



“Naši igrači su odigrali jednu fantastičnu utakmicu, ponajbolju u proljetnom dijelu prvenstva. U jednom izuzetno teškom ambijentu, bez podrške navijača, uspjeli su doći do pobjede. U penalima jednostavno nije bila sreća na našoj strani i poraz je sastavni dio sporta. Smatram da možemo biti ponosni na naše igrače kako su nastupili u Širokom Brijegu, jer su poslije više od deset godina ostvarili pobjedu na ovom gostovanju.”, kazao je Ilievski.



Predsjednik smatra da je tim s Koševa oštećen u dvomeču.



“Sarajevo je oštečeno u finalu. U dvije finalne utakmice nisu nam dosuđena dva jedanaesterca, koja su bila očita. Poslije susreta na Koševu sudija je i suspendovan upravo zbog toga. Ne želimo neuspjeh pripisivati sudijskim odlukama, ali je činjenica da je Sarajevo bila bolja ekipa u obje utakmice finala Kupa BiH i da su upravo te odluke značajno utjecale na ishod”, rekao je Ilievski.



U toku noći, nakon samog susreta, dogodile su se izuzetno ružne i neshvatljive scene, igrači su vrijeđani, a Edinu Rustemoviću su neki došli i na kućnu adresu.



“Nakon susreta našim igračima Edinu Rustemoviću i Nerminu Crnkiću upućene su izuzetno ružne prijetnje od strane pojedinaca. Nepoznata grupa pojedinaca je čak Rustemoviću otišla na kućna vrata, gađali su prozor, dozivali su ga, a u stanu je bila njegova porodica, sama, preplašena, kojoj su prijetili. Takvo ponašanje je za svaku osudu! To prelazi granice razumnog ljudskog ponašanja i klub će uraditi sve da zaštiti svoje igrače od takvog ponašanja. Edin Rustemović je igrač koji tri godine nastupa za Sarajevo, bori se za ovaj dres. Glavom ide na kopačku protivnika, igrao je povrijeđen u više navrata, svoje zdravlje je stavljao na drugo mjesto kada je klub u pitanju i prilikom izvođenja penala, odlučno je digao ruku da izvodi penal. Stvar je sportske sreće ili nesreće u ovom trenutku što lopta nije završila u golu, ali, da li je to razlog da se porodici prijeti i dolazi na kućna vrata? Nerminu Crnkiću stižu poruke, gdje mu se prijeti životom. Pričamo o momku koji je drugi strijelac ekipe i koji je klubu donio mnogo radosti u ovoj sezoni. Kakvu poruku mi šaljemo na ovaj način? Kako uopšte poslije ovoga Sarajevo da dovede igrača u svoje redove, trenere ili omladince? Ponavljam, klub će uraditi sve što je u mogućnosti da zašititi svoje igrače u potpunosti u skladu sa zakonskim okvorima, jer smo svjesni da je ovo djelo neodgovornih pojedinaca”, rekao je Ilievski.



Napade na igrače je osudio te istakao da su Crnkić i Rustemović emotivno potrošeni.



“Čitava ekipa zajedno sa stručnim štabom je izuzetno pogođena takvim dešavanjima, jer je zaista riječ o ozbiljnim stvarima. Ekipi i stručnom štabu pružamo u potpunosti podršku u ovom teškom trenutku. Rustemović i Crnkić su od sinoć pod zaštitom kluba i izvjesno je da će dobiti slobodne dane, jer su emotivno potrešeni. Izuzetno mi je žao momaka što su pretrpjeli tako loša iskustva i duboko se nadam da se ista neće ponoviti, jer naša je želja da Sarajevo bude klub koji će okupljati porodice i stvariti jednu izuzetno lijepu sportsku priču. Prije nekoliko dana na sjevernoj tribini koševskog stadiona jedan naš mladi navijač umalo je ostao bez noge zbog topovskog udara, a takvim dešavanjima, kao i ovim sinoćnjim jednostavno nije mjesto u sportu i zaslužuju svaku osudu", dodao je predsjednik.



Na kraju razgovora za klupsku stranicu, Ilievski je pozvao navijače na zajedništvo.



“Fudbalski klub Sarajevo uvijek će nastojati da sasluša svoje navijače i u proteklim danima to je bilo i vidljivo. Želimo zajedno graditi jedno jako Sarajevo i u ovom trenutku je ekipi potrebna bezrezervna podrška i nadamo se da će navijači u subotu doći u velikom broju na derbi i bodriti momke svih 90. minuta”, zaključio je Ilievski.