NK Široki Brijeg je sinoć na Pecari nakon boljeg izvođenja penala savladao FK Sarajevo u uzvratnom susretu finala Kupa BiH i osvojio pehar namijenjen najboljoj ekipi u najmasovnijem takmičenju u Bosni i Hercegovini.

NK Široki Brijeg je sinoć na Pecari nakon boljeg izvođenja penala savladao FK Sarajevo u uzvratnom susretu finala Kupa BiH i osvojio pehar namijenjen najboljoj ekipi u najmasovnijem takmičenju u Bosni i Hercegovini.

Zapažanje delegata Ivice Galića

Prizor za svaku pohvalu prije početka meča (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

I dok je na zelenom terenu sve prošlo u fer i sportskom nadmetanju, na tribinama je bilo skoro svega osim onoga čega bi trebalo biti.No, u paralelnom univerzumu delegata utakmice Ivice Galića navijači Širokog Brijega bili su nadasve korektni, uz fer i sportsko navijanje tokom čitave utakmice."Organizacija utakmice u skladu s Propozicijama BH Telecom Premijer lige BiH. Domaćin osigurao sve uvjete za sigurno odigravanje utakmice. Teren vidno obilježen i pripremljen za igru. Radni sastanak održan na vrijeme uz prisutnost svih službenih osoba i službi. Ovjereni spiskovi igrača (naglašeni igrači do 21.g. i stranci), sportske legitimacije i licence službenih osoba dostavljene na vrijeme. Pregledom istih nije bilo primjedbi. Prije početka utakmice izvršena identifikacija igrača i nije bilo primjedbi. Incidenata nije bilo. Utakmici ispred NSBiH prisutna osoba za sigurnost gospodin Pušić Željko iz Mostara. Utakmica počela u zakazano vrijeme, uz minut šutnje za nastradale osobe u zrakoplovnoj nesreći u Mostaru. Utakmicu prenosila TV Arena. Doček gostiju i službenih osoba veoma korektan i prijateljski", stoji u zapažanju delegata u službenom izvještaju s utakmice.Galić je jasno napisao da nije bilo incidenata, čak ni one uobičajene rečenice koja se "po defaultu" upisuje u zapisnik, a koja glasi: "Utakmica organizovana po Propozicijama takmičenja BH Telekom Premijer lige BiH s propustima u smislu unošenja i upotrebe pirotehničkih sredstava, kao i ponašanja navijača", zbog koje Disciplinska komisija NSBiH redovno kažnjava klubove.Delegat iz Mostara tako očito nije vidio baklje na dijelu gdje su smješteni najvatreniji navijači Širokog Brijega , popularni Škripari. Nije vidio ni da je najmanje jedna baklja završila na terenu, koju je nogama odstranio Amer Bekić. Uostalom, sudija Edin Jakupović je u dva navrata prekidao utakmicu zbog pirotehnike.No, osim pirotehnike, odnosno baklji i topovskih udara, što je, nažalost, postala svakodnevnica na tribinama širom BiH, sporno je i, bolje rečeno sramotno, ponašanje gledalaca na Pecari.Prije početka susreta gledaoci na Pecari su napravili koreografiju vrijednu pohvale, zastavice s grbom njihovog kluba su na stadionu držali svi od 7 do 77 godina, prizor koji se zaista rijetko viđa na bh. terenima. A onda je došlo 20 sati i vrijeme da ceremonija zvaničnog početka utakmice počne.Kao što je i uobičajeno, prije početka utakmice intonirana je himna. Iako se njihova ekipa bori za titulu pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine, himnu te iste države gledaoci su izviždali . I to ne samo manja grupa ljudi na tribinama. Ne samo Škripari. Ni to Galiću nije bilo sporno.Za Galića nije sporno ni isticanje zastave Hrvatskog vijeća obrane. Budimo iskreni, Galić nije jedini krivac što nije prekinuo susret dok se ta zastava ukloni. U više navrata su susreti u BiH prekidani zbog toga što su glavni sudija ili delegat utakmice na tribinama vidjeli zastave Armije RBiH i Vojske RS i nisu željeli dozvoliti nastavak igre dok ta obilježja ne budu uklonjena s tribina. Stoga je i sudija Jakupović iz Bihaća imao puno pravo zatražiti uklanjanje zastave HVO-a. A teško da je nije mogao vidjeti s obzirom na to da se nalazila iznad korner zastavice, gdje je ordinirao pomoćni sudija Damir Lazić iz Brčkog.Za Galića nije sporno ni navijanje tokom utakmice "Gazi balije". Za Galića nije sporno ni orkestrirano navijanje ustaškog pokliča "Za dom spremni". Svi znamo šta on znači. Uostalom, i FIFA i UEFA znaju veoma dobro šta to znači, a na svojoj koži su to dobro osjetili i Hrvatski nogometni savez i najpoznatiji ZDS-ovac među nogometašima - Josip Joe Šimunić kojem je FIFA efektivno završila reprezentativnu karijeru.U poređenju s bakljama i neprimjerenim navijanjem, bacanje tvrdih predmeta na teren tokom utakmice, kao i gađanje golmana Sarajeva Bojana Pavlovića tokom izvođenja penala djeluje kao manji prekršaj, ali je i to važno pomena. Posebnu pažnju privukla je scena pred kraj susreta kada je krilni napadač ekipe s Koševa Anel Hebibović ostao ležati na travi, a navijači su ga gađali čime su stigli. Tako je do Konjičanina stigao i paket žvaka, koje je on uzeo, otvorio i stavio u usta, jasno ih "iskuliravši".Nakon završetka izvođenja penala jedan neodgovorni pojedinac je uspio sići na teren i dotrčao je do klupe Sarajeva, no srećom nije došlo do fizičkog obračuna. Da je čak i došlo do njega, pitanje je da li bi se makar to našlo u zapisniku s utakmice.U videu možete pogledati većinu navedenih situacija i uvjeriti se u njihovu istinitost:Sve se ovo dešavalo pred očima najviših zvaničnika Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, tako da nikakav izvještaj delegata Galića nije potreban da se ovakvi ispadi kojim nije mjesto na sportskim događajima žestoko sankcionišu.Uostalom, u zvaničnom dokumentu NSBiH pod nazivom " Pravilnik o bezbjednosti na međunarodnim utakmicama i utakmicama saveznog stepena takmičenja NS/FSBiH " u članu 2, stavke c, d, g i j, stoji da je zabranjeno:"Bacanje na sportski teren ili u gledalište predmeta koji mogu ugroziti život, fizički integritet osoba ili imovinu; isticanje obilježja, transparenata te izvikivanje slogana kojima se podstiče rasna, vjerska, nacionalna ili druga netrpeljivost i mržnja, odnosno čiji je sadržaj uvredljiv ili nepristojan, a što može da dovede do fizičkih sukoba navijača ili drugih učesnika te ugrozi život ili integritet osoba, odnosno oštećenje ili uništenje imovine; neovlašteni ulazak na sportski teren; unošenje u sportski objekat, odnosno korištenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta i sredstava kojima može da se ugrozi bezbjednost učesnika u sportskoj priredbi ili ometa njen tok".A u članu 3 stoji koja kazna se primjenjuje u slučaju kršenja ovih pravila."Nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika povlači disciplinsku odgovornost klubova u skladu s Disciplinskim pravilnikom NS/FSBiH. Komitet za takmičenje i Komitet za stadione i bezbjednost će u slučajevima težih incidenata ili ponavljanja incidenata navedenih u prethodnom članu, pokretati kod Disciplinske komisije NS/FSBiH postupak zatvaranja pojedinih tribina stadiona ili cijelog stadiona na određeno vrijeme".Sve navedeno odgovara situaciji koja je sinoć viđena na Pecari, koju su vidjeli svi osim delegata Galića. Sada je na potezu Disciplinska komisija NSBiH.