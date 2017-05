Šef stručnog štaba FK Sarajevo Mehmed Janjoš pred vječiti derbi sa Željezničarom u pretposljednjem kolu Lige za prvaka BiH održao je konferenciju za medije gdje je govorio o očekivanjima uoči velikog derbija, naglasivši da će učiniti sve da obraduju svoje navijače.

"Kada je riječ o utakmici Sarajeva i Želje, tu ne trebaju posebni motivi, dovoljno je samo reći derbi. Ova sedmica je bila veoma zahtjevna i naporna. U subotu je bio Zrinjski pa smo zatim igrali finale Kupa protiv Širokog i čestitam još jednom svojim igračima na sjajnoj prezentaciji fudbala. Pobijedila je sretnija ekipa, to je ostavilo traga na nas, jer smo zaslužili trofej. Jučer u tri ujutro smo došli kući i to nam predstavlja problem. Plašimo se umora jer ekipa je dala svoj maksimum u posljednje vrijeme", rekao je Janjoš koji je odlučio osloboditi Edina Rustemovića i Nermina Crnkića obaveza do kraja sezone.



"Kao čovjeku, žao mi je što se desilo to što se desilo s njima. Radi se o dva sjajna momka i igrača koji su napustili grad Sarajevo. Tužan sam zbog tih scena. Neprihvatljivo je ponašanje pojedinaca. Naglašavam - pojedinaca jer to sigurno nisu navijači Sarajeva. Rustemović i Crnkić nisu psihički izdržali sve to jer su prijetnje koje su dobili bile stravične i morali su napustiti grad, nadam se privremeno", rekao je Janjoš koji je nagovijestio da je zbog ružnih dešavanja tokom jučerašnjeg dana razmišljao o podnošenju ostavke.



"Da nije sada utakmica sa Željezničarom ja bih uradio nešto drugo, ali ne bih sada o tome", rekao je Janjoš.



Osim Rustemovića i Crnkića, u kombinaciji za sastav neće biti ni Marka Mihojevića i Saida Husejinovića. Mihojević vuče povredu koljena, dok Husejinović nije psihološki spreman za meč.



"Naši igrači će sutra učiniti maksimum da dođe do tri boda. Učinit ćemo sve da obradujemo naše prave navijače. Idemo u karantin i pokušat ćemo vratiti ekipu na normalan kolosijek. Nadam se da će ove ružne stvari biti dodatni motiv našoj ekipi", rekao je Janjoš koji je pohvalio rivale s Grbavice.



"Željo je čvrsta ekipa koja igra tvrdo i koja prima malo golova. To je ekipa koja zna šta hoće i koja ima svoj cilj i ide ka njemu. Mi matematički još imamo šansu da budemo prvaci i mi se toga ne odričemo. Zašto Radnik ne može odigrati neriješeno na Grbavici? Naša je sportska obaveza da pokušamo pa ćemo vidjeti", rekao je Janjoš.