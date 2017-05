Zvanično: Navijačima Željezničara 1.725 ulaznica za derbi

Foto: Arhiva/Klix.ba

U subotu Fudbalski klub Sarajevo dočekat će Željezničar, a utakmica na Olimpijskom stadionu “Asim Ferhatović-Hase” počinje u 17 sati.

