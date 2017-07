Kompanija Energy Solution prije nekoliko godina najavila je osnivanje centra za reciklažu rabljene gume u industrijskoj zoni u Lukavcu, što još uvijek nije realizirano. Zbog bojazni od dodatnog zagađenja Lukavca, osnivanje centra, za koji se vežu brojne kontroverze, ne podržavaju lokalna vlast i mještani općine, dok direktor Energy Solutiona Dyvnych Anatolil garantira suprotno.

Kompanija Energy Solution prije nekoliko godina najavila je osnivanje centra za reciklažu rabljene gume u industrijskoj zoni u Lukavcu, što još uvijek nije realizirano. Zbog bojazni od dodatnog zagađenja Lukavca, osnivanje centra, za koji se vežu brojne kontroverze, ne podržavaju lokalna vlast i mještani općine, dok direktor Energy Solutiona Dyvnych Anatolil garantira suprotno.

Cijela priča počela je 2014. godine kada je kompaniju Energy Solution osnovala grupa investitora iz Ukrajine, Izraela i Bosne i Hercegovine.Iste godine parcelu od 30.000 metara kvadratnih, koju je dotad koristila firma Messer Plin, su uredili, uložili novac u savremena postrojenja te pokrenuli depolimerizaciju neopasnog otpada.Nedugo nakon toga rodila se i ideja o centru za reciklažu rabljene gume za koju je Federalno ministarstvo okoliša 2015. izdalo dozvolu, a koju je potom Kantonalni sud u Sarajevu u martu ove godine poništio po osnovu tužbe Općinskog vijeća Lukavac i Foruma za zaštitu okoliša.Inače, prije dolaska Energy Solutiona na jednoj od parcela u blizini, kompanija ARTE Recycling BH dvije godine je nelegalno, bez dozvola i nadzora nad proizvodnim procesom, vršila proces spaljivanja guma.Zbog same blizine lokacije, kao i slične djelatnosti kojom se bavi, mještani Lukavca Energy Solutions su svrstali u grupu onih koji se bave nezakonitim poslovanjem i sumnjivim tehnologijama.Međutim, direktor Dyvnych Anatolil u razgovoru za Klix.ba kaže da je riječ o ozbiljnoj firmi koja je dosad uložila dva miliona konvertibilnih maraka te zaposlila 10 osoba koje, bez obzira na to što ne mogu učestvovati u proizvodnom procesu, jer ne postoji dozvola za to, uredno dobijaju plaće.Nakon izdavanja potrebne dozvole od Federalnog ministarstva okoliša, Forum za zaštitu okoliša i Općinsko vijeće Lukavac su pokrenuli pravni spor protiv resornog ministarstva, jer, kako je navedeno, u proces izdavanja dozvole nije dovoljno bila uključena javnost, odnosno lokalna zajednica.Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu u martu ove godine poništena je spomenuta dozvola te je cijela priča o potencijalnom osnivanju centra za reciklažu rabljene gume vraćena na početak.Nakon presude, Energy Solution je resornom ministarstvu podnio zahtjev za ponovno izdavanje dozvole, a u vezi s tim organizirane su i dvije javne rasprave koje nisu urodile plodom.Prva rasprava bila je zakazana krajem maja, ali nije održana zbog neispunjavanja svih uslova, dok je druga organizirana mjesec dana kasnije, a konkretni zaključci nisu doneseni."Prva javna rasprava nije održana zbog kvara na laptopu te urađenu studiju o utjecaju rada tvornice na okoliš nismo mogli prezentirati. Na drugom zakazanom datumu sve je bilo u redu po pitanju opreme, ali građani nisu željeli razgovarati o ovoj temi", tvrdi Anatolil.Realizacija ovog projekta, navodi on, dovela bi do otvaranja od 30 do 50 novih radnih mjesta, a panirano ulaganje je dva miliona KM.Naglašava i da bi centar ispunjavao sve uslove koje nameće oblast ekologije."Sama tehnologija nije opasna po okolinu. Riječ je o zatvorenom procesu i zagađenja zraka ne bi bilo. Reciklirane gume bismo pretvarali u energent sličan lož-ulju i on bi bio korišten u našoj vlastitoj proizvodnji, ali i prodaji", pojašnjava Anatolil, potcrtavši da mjesečno izdvajaju blizu 35.000 KM za održavanje postrojenja i plaće 10 radnika koji su angažovani.S druge strane, načelnik Općine Lukavac Edin Delić smatra da se cijeli ovaj predmet mora voditi u skladu s principima struke i utvrđenim propisima."Mora nam svima biti jasno da je lokacija na kojoj se nalazi objekt u neposrednoj blizini GIKIL-a koji je kontaminiran, tehničko-tehnološki nepovoljna za smještaj takve vrste procesa. Piroliza guma nije nimalo bezazlen proces i tvrdnje da nema nikakvog utjecaja na okoliš su u najmanju ruku neozbiljne", kaže Delić za Klix.ba.Naglasio je i da, ukoliko se budu poštovale procedure i načela struke, lokalna vlast će u skladu sa zakonom biti konstruktivan partner u ovom projektu."Ukoliko se bude nešto radilo mimo propisa, Općina i lokalna zajednica će insistirati na dosljednom sprovođenju propisa i zaštiti građana u skladu s principima naših propisa, Zakonom o zaštiti okoliša pa čak i međunarodnih normi", zaključio je Delić.Na kraju još kažimo i to da je stručna grupa koju je formirao načelnik Delić iznijela čak 46 ozbiljnih primjedbi na studiju o utjecaju rada tvornice na okoliš, koju je izradila kompanija Energy Solution, a mještani Lukavca čvrstog su stava da dodatni zagađivač nije potreban ovoj općini koja se već godinama bori s prekomjernim zagađenjem zraka.