Trump: Nove sankcije protiv Sjeverne Koreje nisu ništa posebno

Foto: EPA-EFE

Američki predsjednik Donald Trump je izjavio danas da su nove sankcije protiv Sjeverne Koreje koje je usvojilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda samo mali korak i "ništa u odnosu na ono što će se na koncu morati dogoditi."

"Mislim da je to još jedan veoma mali korak. Ništa posebno", rekao je Trump novinarima govoreći o sankcijama koje su odobrene jučer. On je dodao i da ne zna da li će one imati efekta.



"Ne znam da li će one ostvariti neki pomak, ali je sigurno dobro što smo imali jednoglasnu odluku svih članica. Ali, te sankcije su ništa u odnosu na ono što će se morati dogoditi", rekao je Trump ne precizirajući na šta je mislio, prenosi Reuters.