Preminuo Stanislav Petrov, čovjek koji je spasio svijet od nuklearne katastrofe

Bivši sovjetski vojni službenik Stanislav Petrov, zahvaljujući kojem je spriječena nuklearna katastrofa tokom Hladnog rata, preminuo je u 77. godini.

Petrov je bio na dužnosti u ruskom centru za upozorenje na nuklearne napade 1983. godine kada su kompjuteri pogrešno detektovali projektile koji dolaze iz SAD-a. Odlučio je da kaže da je riječ o lažnom upozorenju i nije ga prijavio nadređenima.



Ova njegova odluka, za koju se saznalo tek prošle godine, spriječila je nuklearni rat.

Petrov je preminuo u svom domu u Moskvi još u maju ove godine, ali javnost je tek sada obaviještena o tome.



U intervjuu za ruski BBC 2013. godine, Petrov je rekao kako je primio kompjuterske signale u ranim satima 26. septembra 1983. godine, što je ukazivalo na to da su SAD ispalile projektile.



"Da sam prijavio ovaj slučaj komandi, niko ne bi rekao ni riječ protiv nas. Samo sam trebao posegnuti za telefonom i okrenuti broj direktne linije s vrhovnim komandantom, ali se nisam mogao pomaći. Osjećao sam se kao da sjedim na vreloj peći", rekao je Petrov.



Iako je na treningu učio kako treba kontaktirati sovjetsku vojsku odmah, Petrov je prijavio grešku u sistemu. Da nije bio u pravu, nuklearna eksplozija dogodila bi se nekoliko minuta kasnije.



"Nakon 23 minute shvatio sam da se ništa nije dogodilo. Da se desio pravi napad već bih znao za to. Bilo je to veliko olakšanje", rekao je.



Istragom je utvrđeno da su sovjetski sateliti greškom identifikovali refleksiju sunčeve svjetlosti kao motore projektila.



Vijest o smrti objavio je njemački reditelj Karl Schumacher koji je prvi i objavio priču o Petrovu. Nazvao ga je 7. septembra da mu čestita rođendan, a njegov sin Dmitrij Petrov kazao je kako mu je otac preminuo 19. maja. Schumacher je objavio ovu vijest na društvenim mrežama.