Holandski Donji dom parlamenta odobrio uzgajanje kanabisa

Donji dom holandskog parlamenta je tijesno izglasao prijedlog zakona kojim se odobrava uzgajanje kanabisa, javlja CNN.

Kupovina malih količina kanabisa u takozvanim coffee shopovima se dugo toleriše, no, uzgajanje i prodaja u coffee shopovima je zabranjena. No, coffee shopovi se nerijetko oslanjaju na snabdijevanje iz kriminalne mreže.



No, da bi zakon stupio na snagu, mora dobiti većinsku podršku u Senatu.



Zakon je predložila liberalna partija D66, koja se odavno zalaže za relaksaciju zakona. Prijedlog je usvojen sa 77 glasa "za" te 72 "protiv" iako je javni tužilac izrazio zabrinutost da bi se legalizacija uzgoja kanabisa u Holandiji kosila s međunarodnim pravom.



Ministarstvo zdravstva je također kritikovalo ovaj prijedlog.



Međutim, šanse da zakon prođe u Senatu nisu velike, ali oni koji se bave ovim poslom ipak smatraju da je napravljen pozitivan korak.