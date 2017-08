Erdogan pozvao Turke u Njemačkoj da glasaju protiv Merkel

Foto: EPA

Hrišćanska demokratska unija njemačke kancelarke Angele Merkel i njeni saveznici su neprijatelji Turske i za njih ne treba glasati, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan

Hrišćanska demokratska unija njemačke kancelarke Angele Merkel i njeni saveznici su neprijatelji Turske i za njih ne treba glasati, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan

On je pozvao turske državljane koji žive u Njemačkoj da na izborima u toj zemlji sljedećeg mjeseca ne glasaju za stranku Merkel, nego da podrže njemačke političke stranke koje nisu neprijatelji Turske.



"Pozivam sve svoje zemljake u Njemačkoj da ne glasaju za Hrišćansku demokratsku uniju, Socijaldemokratsku partiju niti Stranku zelenih. Oni su neprijatelji Turske. Podržite one koji to nisu", rekao je Erdogan.