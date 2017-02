Zamjenik ministra civilnih poslova BiH: Građani neće ostati bez pasoša

Zamjenik ministra civilnih poslova u Vijeću ministara BiH Vojin Mijatović tvrdi da će se pronaći rješenje za nabavku pasoških knjižica i da građani BiH 21. marta, kako je najavljivano, neće ostati bez pasoša.

Ilustracija

On je dodao da su Ministarstvo civilnih poslova, Agencija za identifikaciona dokumenta /IDDEA/, Agencija za javne nabavke BiH i kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH u stalnom kontaktu, te da bi sutra ili narednih dana trebalo da bude održan zajednički sastanak s ciljem rješavanja ovog problema.



"Rješenje će se iznaći, staviti u zakonske okvire, a građani BiH neće ostati bez pasoša", rekao je Mijatović na konferenciji za novinare u Sarajevu.



On je dodao da postoji nekoliko opcija, ali nije želio da ulazi u detalje o kojim opcijama je riječ.



"Morat ćemo praviti određene promjene u zakonskim rješenjima da bi prevazišli ovu situaciju. Nema potrebe za licitiranjem, jer će se sigurno iznaći rješenje za potrebe građana i njihovo ustavno pravo", naglasio je Mijatović.



On tvrdi da nema razloga za paniku, te da je ova situacija eskalacije, kako kaže, nečega iz ranijih vremena.