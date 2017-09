Ustavnopravna komisija i danas bez kvoruma, na sjednici se pojavila samo tri člana

Damir Arnaut (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ni danas nije održana jer su se na sjednici pojavili samo predsjedavajući Komisije Damir Arnaut (Savez za bolju budućnost SBB) i članovi Šefik Džaferović (Stranka demokratske akcije SDA) te Senad Šepić (nezavisni poslanik).

Tako ni treći put nije osiguran kvorum za rad ovog radnog tijela Predstavničkog doma te zbog toga nisu ni razmatrane izmjene Izbornog zakona koje predviđaju zabranu kandidiranja na izborima osuđenim ratnim zločincima ni izmjene Krivičnog zakona koje predviđaju zabranu negiranja genocida.



Arnaut je podsjetio da se tri dana za redom pokušao osigurati kvorum za rad Komisije, ali to se nije dogodilo iako nije želio spekulirati radi li se o "ciljanoj opstrukciji". Bio je to, dodao je, posljednji pokušaj da se osigura mišljenje Komisije o zakonima kako bi oni mogli bi razmatrani na današnjoj sjednici Doma.



"Tri dana za redom imali smo odsustvo članova Komisije iz Srpske demokratske stranke (SDS) i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH. Zato ću provjeriti da li su imali puno radno vrijeme u svojim listama i ako to bude slučaj tražit ću i obrazloženje nadležnih službi PSBiH", najavio je Arnaut i dodao da SBB podržava ove zakone.



Predlagač tih zakonskih rješenja poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Denis Bećirović ponovio je da je antiposlovička blokada rada Komisije direktna posljedica posjete predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića BiH koji je uoči ove posjete kazao da je "pitanje genocida pitanje pravne terminologije".



"To nije pravna terminologija, to je pitanje istine i poštovanja internacionalnog prava i poštivanje konačnih presuda najvišeg pravnog suda Ujedinjenih nacija. Očigledno je da su poslanici iz Republike Srpske dobili nalog iz Beograda da blokiraju sjednice kako danas tokom ove posjete ne bi bilo raspravljano o ovim temama", zaključio je Bećirović.