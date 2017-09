Sindikalna organizacija BHRT: Radnici su na ivici egzistencije, ne mogu ovjeriti knjižice ni na dan

Sa sjednica Sindikalne organizacije BHRT (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Upravni odbor Sindikalne organizacije BHRT-a održao je vanrednu sjednicu zbog teškog stanja u ovoj medijskoj kući. Iz ovog sindikata ističu kako su posljednjih dana svjedoci potpunog sunovrata i djelovanja bez bilo kakve odgovornosti generalnog direktora i menadžmenta RTVBiH.

"Od sredine prošle sedmice traju pregovori generalnog direktora i Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u da li da se isplati naknada za prijevoz i topli obrok ili da se čeka do kraja mjeseca pa da se isplati plata, a u narednom mjesecu dva topla obroka i dvije naknade za prijevoz. Sramna je činjenica da generalni direktor sa menadžerskim ugovorom i platom od nekoliko hiljada KM ovakvu odluku prepušta pojedincima iz Samostalnog sindikata radnika u BHRT, potpuno izostavljajući svoju odgovornost u trenucima kada je BHRT na koljenima, a radnici na ivici egzistencije, generalni direktor zajedno sa menadžmentom jasno ispoljava diletantski način rukovođenja BHRT-om", upozoravaju iz ovog sindikata.



Kažu kako obavještenja koja se šalju uposlenicima o kašnjenju uplata za obustave sa plate), u kojem je potpisan "Poslovodni odbor" bez broja protokola, imena, prezimena i potpisa osoba koje su članovi istog, jasno i nedvosmisleno pokazuju kako odgovorni koji su debelo plaćeni za svoju odgovornost zapravo ne žele ništa preuzeti na sebe.



"Bez imalo empatije sa radnicima, koji su na ivici gladi i sa uskraćenim najelementarnijim ljudskim i radničkim pravima, ovakvim djelovanjem i 'pranjem ruku' od bilo kakve odgovornosti generalni direktor zajedno sa ostatkom menadžmenta svu odgovornost prebacuje na Samostalni sindikat, koji treba da donese odluku da li je radnicima bolje isplatiti topli obrok i naknadu za prijevoz odmah ili plaća do kraja tekućeg mjeseca, naravno bez bilo kakvih obaveza prema državi, fondovima socijalnog i penzionog osiguranja uključujući i kreditna zaduženja uposlenika", kaže se u saopćenju.



Ističu kako je menadžment ovim sa sebe skinuo zakonsku odgovornost za sve nepravilnosti i kriminalne radnje počinjene u proteklih nekoliko godina, a da svu odgovornost prema uposlenicima BHRT-a preuzimaju pojedinci iz Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u koji su, kako kažu u saopćenju, odobrili sramne odluke menadžmenta a koje su protivne Statutu kao i svim poznatim normama sindikalnog djelovanja u svijetu te se tako direktno stavili na njihovu stranu.



"Koliko su pojedini rukovodioci i članovi menadžmenta izvan situacije u kojoj se nalazi BHRT i njegovi uposlenici zorno pokazuje izjava šefice delegacije bh. Eurosonga Lejle A. Babović koja razmišlja o 500.000 KM potrebnih za ovu manifestaciju, a ne spominje milionske dugove za zaostale plaće, topli obrok, naknadu za prijevoz, zdravstveni i penzioni fond poreze itd…U trenucima kada egzistencijalne odluke donosi sindikat, generalni direktor i članovi menadžmenta RTV BiH bez plaće od 300 KM ostavljaju našu radnu kolegicu koja radi na održavanju čistoće zbog statusa koji je objavila na Facebooku, a na njeno radno mjesto brzinom svjetlosti angažuje druga radnica. Treba li napominjati da je za ovu prljavu rabotu angažovan direktor 'Sektora imovina', imenovan pod još nerazjašnjenim i krajne sumnjivim okolnostima, bez elementarnih uslova propisanih za to radno mjesto i naravno bez bilo kakve pa čak i interne konkursne procedure", navode iz ovog sindikata.



Naglašavaju da se sve ovo dešava u trenutku kada radnici više ne mogu ovjeriti knjižicu niti na jedan dan, kada su njihove kolege s dijagnozama hroničnih oboljenja osuđeni na smrt jer ne mogu dobiti (kupiti) propisanu terapiju zbog toga što menadžment sa astronomskim primanjima nije u stanju osigurati zdravstveno osiguranje.



"Radnicima, koji imaju kreditno zaduženje dolaze opomene, a uposlenicima i njihovim porodicama, koji imaju hipotekarne kredite, prijeti izbacivanje na ulicu jer im je sadašnji menadžment odbio kredite, a iste nije uplatio bankama. Kao sindikat koji se bori za prava svih radnika, bili oni ili ne članovi Sindikalne organizacije BHRT-a, nikada na sebe nećemo preuzeti odgovornost i obaveze generalnog direktora i menadžmenta a zaštitu naših prava uvijek ćemo tražiti u okvirima sindikalnog djelovanja i zakonskih normi koje regulišu djelovanje sindikata ali i obaveze poslodavca", kaže se u saopćenju.



Na kraju su poručili kako će naredene sedmice imati sastanak s pravnim zastupnicima Sindikata državnih i policijskih službenika BiH i zaposlenika u institucijama BiH na kojem će intenzivirati proces podnošenja krivičnih prijava protiv odgovornih lica u BHRT-u.