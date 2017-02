Saobraćaj na autoputu kod Kaknja će biti u funkciji do kraja dana, voda preusmjerena u rijeku Bosnu

Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba

Problem izlijevanja vode na autoput i regionalni put kod Kaknja iz vještačkog jezera uskoro bi mogao biti riješen, potvrdio je to za Klix.ba direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Saobraćajne trake bi u funkciji trebale biti do kraja dana.

"Voda koja je dolazila preko autoputa i regionalnog puta Kakanj-Zenica je preusmjerena u odvodne kanale koji idu ispod autoputa. Trenutno radimo na čišćenju otpada i zemlje koja se nalazi na autoputu. Najvjerovatnije ćemo za početak pustiti u funkciju po jednu traku u oba smjera na autoputu i to će biti veoma brzo, do kraja dana", kazao je za Klix.ba Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.



Ekipe Civilne zaštite radit će i tokom noći na čišćenju puta, a u toku je priprema za tu vrstu posla i donošenje potrebne rasvjete i ostalog materijala.



"Brojne ekipe intenzivno rade na uklanjanju otpada i radimo sve da svi oni koji putuju navedenom dionicom budu bezbijedni. Većina posla je urađena, a sada idemo postepeno da riješimo problem u potpunosti", poručio je Solak.



Ipak, potencijalni problem i dalje postoji, naročito ukoliko dođe do obrušavanja zemlje pa se voda iz vještačkog jezera ponovo izlije na autoput i regionalni put.



"Pratit ćemo situaciju, jer izlio se sav višak vode iz vještačkog jezera. Moguće je i da se voda iz vještačkog jezera izlije i ponovo probije branu, ali ekipe rade i na tome", naglašava Solak.