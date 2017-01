Američki Cable News Network (CNN) objavio gigapiksel fotografiju sa jučerašnje inauguracije Donalda Trumpa, a na kojoj se vidi da se premijerka entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović nalazi u dijelu predviđenom za obične posjetioce.

CNN-ov uređaj snimio je predsjednicu Vlade RS-a Željku Cvijanović i suprugu predsjednika RS-a Snježanu Dodik u trenutku fotografisanja. To je razlog zbog kojeg su okrenute leđima United States Capitolu gdje se održava zvanična inauguracija.Inače, RTRS je jučer objavio njihovu fotografiju iz Washingtona koja je trebala dokazati da premijerka RS-a službeno boravi u posjeti Americi s obzirom na to da je Cvijanović tvrdila da je jedna od rijetkih osoba iz političkog života Jugoistočne Evrope koja je dobila specijalnu pozivnicu na inauguraciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.Ovaj put navode Vlade RS-a demantuje i fotografija CNN-a na kojoj se jasno vidi da se Željka Cvijanović ne nalazi u dijelu predviđenom za visoke zvanice, već u dijelu koji je predviđen za sve osobe koje su imale dovoljno novca da plate ulaznicu.Cvijanović i Dodik dobro su se potrudile kako bi iz mase došle do zida (koji je razdvajao dijelove) te napravile fotografiju koja bi trebala dokazati da su bile jako blizu United States Capitolu.Stara poslovica koja kaže da su "želje jedno, a mogućnosti drugo" pokazala se i ovaj put istinitom s obzirom na to da je potvrđeno kako se pozivnica koju je premijerka RS-a predstavila kao zvaničnu ulaznicu na svečanu inauguraciju prodavala u Sjedinjenim Američkim Državama za 300 dolara, a koja nije dozvoljavala ulazak u Capitol Building.Podsjećamo, Cvijanović je na privatno putovanje u SAD otputovala o trošku građana RS-a koje je pokušala predstaviti kao službeno. Ambasador BiH u SAD-u Haris Hrle demantovao je njene tvrdnje ističući da se ona ne nalazi u službenoj posjeti Washingtonu i da neće prisustvovati službenim aktivnostima vezanim za inauguraciju predsjednika Donalda Trumpa.Javnost u BiH još uvijek nije upućena ko su navodni visoki zvaničnici sa kojima je Cvijanović razgovarala, koliko novca je potrošeno za posjetu Washingtonu i koju će korist građani RS-a imati od njene posjete SAD-u.CNN-ovu gigapiksel fotografiju sa inauguracije Donalda Trumpa možete pogledati ovdje