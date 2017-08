Porodica i prijatelji već devet mjeseci čekaju na potvrdu presude za ubistvo Mirze Raščića

Prošlo je devet mjeseci otkako je Kantonalni sud u Sarajevu osudio Izudina Tahirovića na 20 godina zatvora za ubistvo navijača FK Željezničar Mirze Raščića. Još uvijek se čeka drugostepena presuda Vrhovnog suda FBiH.

Porodici Raščić je iz dana u dan sve teže jer termina ročišta za drugostepenu presudu još nema, a samim tim strahuju da bi kazna mogla biti smanjena."Od ubistva mog Mirze je prošlo dvije i po godine, a evo mi smo još u strepnji za donošenje kazne. Prošli smo bezbroj ročišta na sudu slušajući sve te izjave svjedoka i ovaj slučaj je okarakterisan kao 'ubistvo iz njemu poznatih razloga', gdje mu se ne ostavlja nijedna olakšavajuća okolnost, jer je svjesno Mirzi oduzeo život. Budući da je borba za prvostepenu presudu iza nas, svu snagu i borbu da istrajemo do kraja mi pružaju moji prijatelji, rodbina i Manijaci koji su i osvijetlili obraz svog druga na mnogobrojnom okupljanju na izricanju presude", kazala nam je Zerina Raščić, sestra ubijenog Mirze.Manijaci su odali počast svom drugu i apelovali na Vrhovni sud FBiH da zakaže ročište i potvrdi presudu Kantonalnog suda Sarajevo, okačivši parolu na Eiffelovom mostu na Skenderiji s natpisom: "Drugostepeni postupak bio bi sramota, zar se treba dva puta suditi za nestanak nedužnog života! Prvostepena presuda mora biti zvanična, ostajemo skupa do kraja jer za ubistvo Mirze Raščića samo ona je pravična".Porodica Raščić je poručila da neće odustati dok pravda ne bude potpuno zadovoljena, a to je da ubica bude kažnjen najstrožijom kaznom zatvora."Prvostepena kazna je izrečena u trajanju od 20 godina zatvora i karakteriše se zakonom kao maksimalna kazna. Mi nećemo odustati ni u ovoj drugoj borbi i nećemo dati da se prvostepena kazna ukine ili smanji", poručila je Raščić.Podsjetimo, Tahirović je osuđen 14. novembra 2016. godine.