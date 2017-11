Novim zakonom predloženo da o sukobu interesa odlučuju nezavisne osobe, a ne političari

Foto: Arhiv/Klix.ba

Osam državnih zastupnika uputilo je u Parlamentarnu skupštinu BiH Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine. Predloženim rješenjem političarima se ukida mogućnost da oni odlučuju o tome ko je u sukobu interesa.

Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, čiji su predlagači zastupnici u Zastupničkom domu PSBiH Borislav Bojić, Saša Magazinović, Senad Šepić, Maja Gasal-Vražalica, Damir Arnaut, Jasmin Emrić, Diana Zelenika i Hazim Rančić, čeka na pokretanje procedure.



Ovim povodom razgovarali smo sa zastupnicom Majom Gasal-Vražalicom koja nam je kazala kako da su se predlagači između ostalog vodili Strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom.



"U Akcionom planu Reformske agende mi smo se obavezali da ćemo se baviti sukobom interesa kako bismo izmijenili zakon i osigurali sprovođenje vladavine prava", rekla je Gasal-Vražalica.



Ističe da trenutno postoji Komisija za sprečavanje sukoba interesa PSBiH koju čine državni parlamentarci. Kako kaže, predloženim zakonom to će se izmijeniti s obzirom na to da se u proteklom periodu pokazala sva neefikasnost i pristrasnost ako se govori o sukobu interesa.



"Naša iskustva govore da nijedan parlamentarac neće potegnuti institut sukoba interesa za nekog od svojih stranačkih kolega ili nekog od nositelja javne funkcije koji je simpatizer ili član iste stranke. Ovim zakonom mi to mijenjamo", kazala je Gasal-Vražalica.



Novi članovi komisije bili bi ljudi koji se biraju na osnovu javnog poziva koji će sprovoditi Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH, a u konačnici će potvrđivanje članova vršiti Parlamentarna skupština BiH.



"Za predsjednika ili člana Komisije za sukob interesa neće se moći kandidovati ljudi koji obnašaju neku javnu funkciju i koji su članovi političke stranke. U trenutku kada se osoba kandiduje na javni poziv za predsjednika ili člana ona ne smije pet godina biti član političke stranke. Tu se poništavaju sve malverzacije u vezi s formiranjem ad hock komisije", rekla je Gasal-Vražalica.



Kao primjere sukoba interesa navela je Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH koji vrši nadzor nad državnim policijskim agencijama. Riječ je o sukobu interesa bivšeg predsjednika Nezavisnog odbora Žike Krunića koji je obnašao nekoliko nespojivih funkcija.



"Kada smo se u vezi s tim obraćali Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, tada se naš dopis mjesecima držao u ladici. Ta Komisija se nikada nije oglasila o tom pitanju, već je Krunić sam otišao s funkcije", kazala je Gasal-Vražalica.



Ona je zaključila kako već postoje najave određenih političkih stranaka da neće podržati Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH.



"Mislim da će prijedlog doći u parlamentarnu proceduru, ali da će dio političara naći mehanizme da ga osporava i odugovlači. Vjerujem da će dobiti podršku u Zastupničkom domu, a ne i u Domu naroda. Oni koji će to osporavati u Domu naroda nisu potpisnici ovog prijedloga", zaključila je Gasal-Vražalica.