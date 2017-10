Morska voda stigla do Čapljine: Poljoprivrednici zabrinuti, nadležni kažu da je sve uobičajeno

Aktuelna je tema o dopiranju morske vode do čapljinske doline, čak do Počitelja. Zbijaju se šale da Čapljina postaje drugi bh. grad na moru, a zabrinuti poljoprivrednici već navode prouzročene štete te traže reakciju države. Nadležne institucije kažu kako je ovo dugogodišnji problem, karakterističan za ušća rijeka u more.

Aktuelna je tema o dopiranju morske vode do čapljinske doline, čak do Počitelja. Zbijaju se šale da Čapljina postaje drugi bh. grad na moru, a zabrinuti poljoprivrednici već navode prouzročene štete te traže reakciju države. Nadležne institucije kažu kako je ovo dugogodišnji problem, karakterističan za ušća rijeka u more.