Kojović: Ivanić blokira ostvarenje pravde politikanstvom, a Izetbegović svojom nesposobnošću

Predrag Kojović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Povodom održavanja vanredne sjednice Predsjedništva po pitanju pokretanja revizije presude pred Međunarodnim sudom pravde, te situacije u vezi s revizijom u PIC-u, oglasio se Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.

"Pred zahtjevom pravde i moralnom obavezom saosjećanja sa žrtvama, naš nedvosmislen stav je da je potrebna revizije presude, ako postoje novi dokazi koji zadovoljavaju standarde propisane u članu 61. sudskog statuta. Tu nema rasprave. BiH i njeni građani imaju puno pravo tražiti pravdu pred nadležnim sudom, i revizija kao pravno sredstvo dostizanja toga ne smije biti dovođena u pitanje, zbog političkih interesa. Ignorisanje moralne i pravne dimenzija presude od strane Ivanića i Dodika, kao i Ruske ambasade, nije ništa drugo nego nacionalistički cinizam, odsustvo empatije za druge, što je i dovelo do agresije i nesretnog rata, što tematizira presuda pred Međunarodnim sudom pravde", kaže Kojović.



Kojović dodaje da je posebno zabrinjavajuća izjava predsjednika RS-a da je revizija "akt mržnje Bošnjaka prema Srbima".



"Revizija nije akt mržnje ni prema kome, niti može biti, ni prema Srbima ni prema Srbiji. U interesu i Srbije i BiH, i budućnosti građana obje zemlje, može biti samo istina utemeljena na pravnim i drugim činjenicama. Dodikova generalizacija ipak ne čudi, jer je riječ o politici koja veličanjem ratnih zločinaca konstantno pokušava krivnju za ratne zločine jednog političkog režima prebaciti na leđa cijelog jednog etničkog kolektiva, što nije i ne može biti istina niti je u interesu tog naroda", dodaje Kojović.



"Ugledni pravni stručnjaci i veći dio javnosti danima ukazuju na lošu pravnu pripremljenost, nemar s kojim se krenulo u ovaj proces, tek koju sedmicu prije dana odluke, zatim nedosljednost Izetbegovića, koji želi da se misli da je on odlučio o pokretanju revizije, samo ako to ne znači da snosi i punu odgovornost za to – sve to je izraz jedne nesposobnosti i neodgovornosti, koja ide protiv interesa države Bosne i Hercegovine i njenih građana da se pravno izborimo za istinu", pojasnio je Kojović.



Kojović dodaje da su "dvadeset i dvije godine prošle od rata a način razmišljanja nacionalista se nije nimalo promijenio. Umjesto reintegracije zemlje imamo pojačani separatizam, umjesto pomirenja i zajedničkog djelovanja na gorućim, etnički neutralnim, ekonomskim i socijalnim temama imamo kontinuiranu krizu od kojih je svaka sljedeća najveća od Dejtona".



"Umjesto zemlje u koju se vraćaju oni koji su izbjegli zbog rata imamo dugačke redove mladih pred stranim ambasadama. Stalno to ponavljam i neću se umoriti dok poruka ne bude shvaćena na svakom pedlju zemlje; nacionalne partije su fabrike mržnje i to je jedino što nam mogu ponuditi", kaže predsjednik Naše stranke.



Dodaje kako i sam dijeli i ozbiljnu zabrinutost i duboko razočarenje građana "zbog konstantne paralizirajuće političke krize u kojoj nam prolaze životi".



"Istovremeno, uvjeren sam u snagu i razum građana, koji vole ovu državu i žele da žive u miru i sa dostojanstvom. Za razliku od nacionalista, mi je volimo i poštujemo i sve nas je više i više. Njihove namjere su prokazane, njihove riječi zbog potcjenjivačkog odnosa koji imaju i prema građanima i državi, sve su manje djelotvorne, zbog čega ih sve češće hvata panika i potreba za generisanjem kriza, a naša vizija građanske BiH, koja počiva na evropskim vrijednostima je mudra, strpljiva i istrajna i sasvim će sigurno, kad-tad, pobijediti mračne ideologije devedesetih", zaključio je Kojović, stoji u saopćenju za javnost Naše stranke.