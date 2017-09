Kojović: Dennis Gratz je radio dobar posao, ​Naša stranka računa na njega

Foto: Arhiv/Klix.ba

Na ostavku Dennisa Gratza na mjesto predsjednika Glavnog odbora Naše stranke reagovao je predsjednik NS-a Predrag Kojović. Kojović je izrazio žaljenje zbog ove odluke, naglasivši da Gratz ostaje član i zastupnik Naše stranke, te da je današnja Gratzova odluka važno upozorenje o potrebi nastavka procesa jačanja transparentnosti i izgradnje povjerenja unutar Naše stranke.

"Dennis Gratz je naš najaktivniji zastupnik, čovjek koji je član Naše stranke od njenog osnivanja, te je neko ko je radio dobar posao vodeći Glavni odbor. Naša stranka prolazi jedan proces rasta i razvoja u kojem se suočavamo sa izazovima, različitim stavovima i perspektivama našeg daljeg djelovanja. U tom procesu postoje razlike između nas, i upravo zbog toga je važno da smo otvoreni, transparentni i da iskreno razgovaramo o našim problemima i nedostacima. Mi se ne bavimo isključivanjima, ideološkim obračunima, zatvaranjem odbora i marginaliziranjem ljudi koji različito misle. To je ono što nas razlikuje od drugih političkih partija", kazao je Kojović.



Poručuje da je jedno sigurno, a to je da razlike unutar Naše stranke nikada nisu bile i neće biti zbog rasprave o funkcijama i svađama o foteljama.



"Zato moram naglasiti da ni motivi Dennisa Gratza nikad nisu imali izvor u takvim stvarima. Također, nikada do sada, a nadam se da ni u budućnosti to neće biti slučaj, nismo imali podjele zasnovane na bilo kakvom privatnom interesu. Kada je Dennis prolazio napade zbog glasanja na Parlamentu, stajao je čvrsto i branio vrijednosti naše organizacije. Dennis Gratz poslije ove odluke ostaje član Naše stranke, ostaje naš zastupnik u Parlamentu Federacije i uživat će punu podršku u svom radu od strane Predsjedništva, Sekretarijata i mene lično. Pred nama su izazovi borbe protiv korumpirane i nesposobne vlasti. U toj borbi stojimo jedinstveni, spremni da sve naše razlike stavimo po strani, kada je u pitanju borba za zajednički interes. To su vrijednosti koje je u našu politiku unio upravo Dennis Gratz, i ponosan sam što kao predsjednik Naše stranke imam priliku da tim putem nastavim dalje", zaključio je Kojović.