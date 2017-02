"Historijski" izbori u Stocu koštat će 38.000 KM, imena umrlih će biti skinuta sa biračkih spiskova

Predsjednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH Irena Hadžiabdić rekla je nakon vanredne sjednice na kojoj je odlučeno da će ponovljeni izbori Stocu biti održani 19. februara kako je CIK BiH poduzeo sve mjere kako ne bi došlo do novih regularnosti, te da su, osim ove odluke, donijela i neophodna pravila i izuzetke.

Predsjednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH Irena Hadžiabdić rekla je nakon vanredne sjednice na kojoj je odlučeno da će ponovljeni izbori Stocu biti održani 19. februara kako je CIK BiH poduzeo sve mjere kako ne bi došlo do novih regularnosti, te da su, osim ove odluke, donijela i neophodna pravila i izuzetke.

"Dugo je bosanskohercegvoačka javnost čekala na ovaj moment. Razlog za ovako dug period za raspisivanje ponovnih izbora je potreba da se otkloni niz tehničkih i pravnih prepreka za organizaciju ponovnih izbora. Naravno, prije svega se radilo o potrebi zaštite izbornih prava birača i političkih subjekata, te razmatranju detalja događaja koji su se tamo dogodili 2. oktobra, a odnosili su se na niz nepravilnosti", rekla je Hadžiabdić.



Kazala je kako su sada konačno ispunili sve uslove za raspisivanje ponovnih izbora i istakla kako je riječ o operativno-logistički veoma zahtjevnoj operacija koja je zahtijevala detaljno planiranje.



"Prvi put u historiji BiH mi ono što se planira 150 dana prije redovnih izbora ili 30 do 60 dana prije prijevremenih izbora sada trebamo održati u svega 14 dana. Takva situacija je zahtijevala posebna pravila", istakla je Hadžiabdić.



Osim odluke o ponovljenim izborima u Stocu CIK BiH donio je i posebna pravila i izuzetke kako bi planirali detalji svih radnji koje je potrebno uraditi i da bi se izašlo u susret biračima van BiH za koje se prvi put organizira glasanje putem pošte.



"Ovog puta ćemo glasačke listiće iz inostranstva koji će biti dostavljeni biračima van zemlje, a njihova dostava će početi već sutra, čekati deset dana nakon izbora. To je specijalno pravilo za Općinu Stolac i birači van BiH moraju poslati listiće najkasnije 19. februara. Taj datum mora biti na koverti, a deset dana je dovoljno dugo da stignu i iz najudaljenijih krajeva", poručila je Hadžiabdić.



CIk će biti prisutan na svim biračkim mjestima u Općini Stolac i u Općinskoj izbornoj komisiji Stolac i nagledati zakonitost njihovog rada kako ne bi došlo do novih nepravilnosti, a Hadžiabdić ističe kako će posebnu pažnju posvetiti sigurnosnom aspektu.



"Izbori su zahtjevni i ne provode se samo u Općini Stolac već u još sedam općina u kojima moramo organizirati glasanje u odsutnosti. Glasanje će se provesti u 21 državi van BiH na osnovu istih biračkih spiskova i istih kandidatskih listi sa kojih će morati biti uklonjena imena kandidata na osnovu pravosnažnih odluka CIK-a BiH", rekla je Hadžiabdić.



Dodala je kako će CIK BiH u narednih 14 dana uložiti napore da se pribave izvodi iz matične knjige umrlih i ukrste sa podacima iz biračkog spiska kako bi imali napomenu za sve birače koji su na biračkom spisku a nemaju pravo glasa.



Svoje biračko pravo mogu ostvariti svi birači koji su bili na biračkom spisku Općine Stolac 2. oktobra, a za ponovne zbore potrošit će se oko 38.000 KM koje je CIK BiH potraživao iz rezervi budžeta institucija BiH.



Kako bi se spriječile zloupotrebe glasački listići za ponovljene izbore bit će drugačije boje u odnosu na one koji su štampani za izbore u oktobru.