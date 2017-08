Ajdinović: Pojačanim nadzorom inspekcija zatekla 285 radnika "nacrno"

Anis Ajdinović (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović na današnjoj pres-konferenciji u Vladi FBiH u Sarajevu rekao je da su pripadnici ove uprave tokom pojačanog inspekcijskog nadzora od 20. marta do 23. jula u Federaciji zatekli 285 radnika "nacrno“, a do kraja godine vršit će nadzore kod onih subjekata koji su u kratkom periodu prijavljivali i odjavljivali zaposlene.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović na današnjoj pres-konferenciji u Vladi FBiH u Sarajevu rekao je da su pripadnici ove uprave tokom pojačanog inspekcijskog nadzora od 20. marta do 23. jula u Federaciji zatekli 285 radnika "nacrno“, a do kraja godine vršit će nadzore kod onih subjekata koji su u kratkom periodu prijavljivali i odjavljivali zaposlene.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović na današnjoj pres-konferenciji u Vladi FBiH u Sarajevu rekao je da su pripadnici ove uprave tokom pojačanog inspekcijskog nadzora od 20. marta do 23. jula u Federaciji zatekli 285 radnika "nacrno“, a do kraja godine vršit će nadzore kod onih subjekata koji su u kratkom periodu prijavljivali i odjavljivali zaposlene.



"Formirani su muiltidisciplinarni timovi, što pokazuje da mehanizam koordinacije kada su u pitanju inspekcijski organi, funkcioniše", rekao je Ajdinović.



Poseban fokus bio je na registriranim djelatnostima, izdavanju fiskalnih računa, gdje su doprinos dali kantonalni inspektori rada. Kontrolisano je 5.298 subjekata i 5.305 zaposlenika.



"Osim toga, aktivnosti su bile usmjerene na kontrolu Uredbe o poticanju zapošljavanja u FBiH, pri čemu je kontrolisano više od 2.010 subjekata. To je pokazalo da imamo odličnu disciplinu kod subjekata kontrole koji su primili sredstva Vlade Federacije u smislu poticaja zapošljavanja. Samo smo kod dva subjekta u USK i HNK zatekli kršenje ove uredbe, jer je zatečeno više osoba od propisanog broja prema Uredbi. Za to im je izrečena propisana kazna u iznosu 10.000 KM", potcrtao je Ajdinović.



Navedeni rezultati inspekcijske kontrole predstavljeni su na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH.



Zakonodavni i pravni okvir inspekcija, kako je rečeno, poboljšat će Akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije, čije se usvajanje očekuje u narednom periodu.



Također, na pres-konferenciji Ajdinović je potvrdio novinarima da se u oblasti tržišne inspekcije prate dešavanja koja su vezana za Agrokor.



"Vidjet ćemo kako ćemo u skladu sa svojim nadležnostima djelovati, te ćemo poduzeti aktivnosti onako kako situacija bude zahtijevala", dodao je Ajdinović.