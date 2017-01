Amerikanac Travis Ganong bio je najbrži na spustu u njemačkom Garmisch Partenkirchenu, a takmičenje na izuzetno zahtjevnoj stazi Kandahar obilježili su teški padovi Amerikanca Stevena Nymana i Francuza Valentina Girauda Moinea.

Amerikanac Travis Ganong bio je najbrži na spustu u njemačkom Garmisch Partenkirchenu, a takmičenje na izuzetno zahtjevnoj stazi Kandahar obilježili su teški padovi Amerikanca Stevena Nymana i Francuza Valentina Girauda Moinea.

Ganong se jedini do cilja uspio spustiti ispod 1:54 minute, te je za 38 stotinki sekunde nadmašio do tada vodećeg Norvežanina Kjetila Jansruda. Treće mjesto osvojio je Italijan Peter Fill.Pobjednik je na stazu izašao neposredno nakon što je težak pad doživio njegov kolega iz američke reprezentacije Steven Nyman koji se velikom brzinom zabio u zaštitnu mrežu.Nymanu su imobilizovali lijevu potkoljenicu i spustili do cilja te potom helikopterom prebacili u bolnicu.Ubrzo je uslijedio novi dugotrajni prekid nastao zbog pada i teškog prijeloma lijeve noge Fracuza Valentina Girauda Moinea.