Svanuo je i taj dan: BiH u meču odluke čeka Belgiju na Grbavici

Analize, najave, priče, intervjui, kalkulacije, podsjećanja i sve ostalo što prati velike mečeve sklopljeno je u arhive. Ostalo je još da se prebroje navijači van stadiona i na stadionu Grbavica, mjestu koje će večeras od 18:00 sati svjedočiti okršaju Bosne i Hercegovine protiv Belgije u 9. kolu grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Kako smo došli ovdje?

Nakon što je Bilino Polje suspendovano, Grbavica je uz dosta muke pritekla u pomoć. (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Stanje u grupi H

Zmajevi bez Pjanića, Belgija bez Romelua Lukakua

Belgija ne dovodi najbolji sastav, ali je i kao takva velesila. (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Belgija i dalje prejaka, Zmajevi generalno u dobroj formi u svojim klubovima

Sead Kolašinac (lijevo) je odlično otvorio sezonu u Arsenalu. (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Tradicija i igra sudbine

Grbavica kao sudbina za Plave među Zmajevima? (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Voljeli bismo pričati "priče za laku noć", ali to neće pomoći, jer da pomaže, već bismo bili u Rusiji, imali barem tri stadiona koja mogu ugostiti i evropski Super kup, brojali nastupe bosanskohercegovačkih klubova u grupnim fazama Evropskih takmičenja i planirali kada napasti, recimo, titulu U21 Evropskog prvenstva. Zmajevi večeras igraju meč čija je uvertira morala biti drugačija, a nije.Dvije pobjede protiv Gibraltara, jedna pobjeda protiv Estonije kod kuće, jedna pobjeda protiv Kipra kod kuće i dva remija protiv Grčke. Težak poraz od Belgije i sramotan poraz od Kipra. S takvim učinkom dočekujemo Belgiju, petu selekciju svijeta, koju moramo pobijediti, jer sve drugo bi šanse za plasmanom u baraž svelo na minimum, odnosno izbrisalo sve šanse.Takav učinak je daleko ispod nivoa za selekciju koja je u ovom desetljeću svaku godinu završila među top 40 reprezentacija svijeta, jer susretali smo se protiv reprezentacija koje su, recimo, prošle godine bile 115. (Kipar) i 116. selekcija svijeta (Estonija), dok je Gibraltar trenutno na 206. mjestu. Grčka je, primjerice, sada na 47. mjestu. Svi su, dakle, poprilično daleko ispod BiH koja je sada 36., a prošle godine bila je 27. Jasno, Belgiju koja je peta nismo računali, jer smo njoj ionako rano prepustili to prvo mjesto na tabeli. Govorimo o selekcijama s kojima smo se borili za plasman u baraž.Gledajući cijenu igrača, klubove u kojima igraju i, na kraju krajeva, veličinu tih igrača u svjetskim okvirima, BiH je i po tome znatno ispred svih konkurenata osim Belgije. Ali, od 24 moguća boda, BiH je osvojila tek 14 i sada je u grčevitoj borbi za baraž. A ni tamo skoro sigurno nećemo ići ako ne pobijedimo Belgiju.Stoga, pred večerašnji meč, jako je važno podsjetiti se kako i zašto smo se doveli u sitaciju da su nam tri boda toliko važna. Da se podsjetimo kako večeras ne idemo samo po tri boda, nego i po ispravljanje svih grešaka napravljenih do sada.A borba i plasman na Mundijal itekako su važni. To možemo vidjeti samo kroz prizmu stadiona Grbavica, jer to je naš jedini stadion koji je, uz kapi znoja i veliku dozu muke, onako "na guranje" i u zadnji čas , uspio ispoštovati sve uslove da bi ugostio meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U takvu situaciju smo se doveli nakon što je stadion Bilino Polje suspendovan Zamislite samo kakve su šanse da se uslovi na našim stadionima poboljšaju ukoliko ponovo ne odemo na veliko takmičenje i promašimo one milione eura s kojima UEFA i FIFA nagrađuju reprezentacije koje izbore plasman na veliko takmičenje. Zamislite koliko gubimo na svemu ostalom što donosi kapital nakon plasmana na veliko takmičenje. I podsjetimo se koliko nam je plasman na Mundijal u Brazil značio. Ovih stvari u intervjuu za Klix.ba dotakao se i Elvir Bolić.Zato je meč protiv Belgije toliko važan, ali isto tako je važno znati i kako smo svojim učinkom do ovog meča zanemarivali sve benefite koje donosi odlazak na veliko takmičenje. Važno je i znati da je problem povodom pronalaska stadiona za ovaj meč podsjetio u kolikom smo zaostatku u odnosu na današnje trendove. Pobjeda protiv Belgije ne smije baciti prašinu u oči, a poraz će ionako povećati probleme.I zaboravimo pravdanja koja govore da i veće reprezentacije od BiH teško izbore ili čak ne odu na velika takmičenja. Radije se sjetimo koliko reprezentacija nije išlo, a sada sve redovnije ide. Ili, koliko generalno napreduje fudbal (sport) u zemljama u kojima ranije to nije bio "kutak za sretan trenutak".Promijenimo ton. BiH i Belgija se sastaju u okviru 9. kola grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se narednog ljeta igrati u Rusiji. Belgija je u našoj grupi prva s 22 boda te je osigurala plasman na Mundijal.Zmajevi se nalaze na drugom mjestu s 14 bodova, bodom više od trećeplasirane Grčke s kojom se borimo za drugo mjesto i plasman u baraž. Ipak, ni samo osvajanje drugog mjesta u grupi ne garantuje igranje u baražu pošto tamo neće putovati najgora drugoplasirana selekcija evropskog dijela kvalifikacija, a BiH je nakon jučerašnje pobjede Velsa nad Gruzijom najgora drugoplasirana selekcija.Skoro sigurno nećemo ostati najgori ukoliko osvojimo šest bodova u mečevima protiv Belgije i Estonije (10. oktobar).Selektor Mehmed Baždarević je za mečeve protiv Belgije i Estonije pozvao 24 igrača i tri golmana , ali je nakon objave spiska došlo do nekoliko promjena.Otpali su Miralem Pjanić, Sanjin Prcić, Jozo Šimunović, Avdija Vršajević i Sejad Salihović, a naknadno su pozvani Nemanja Bilbija i Haris Medunjanin.Za meč protiv Belgije neće konkurisati Ervin Zukanović koji je na spisku, ali je suspendovan i bit će dostupan protiv Estonije.Roberto Martinez je na spisak Belgije uvrstio 23 igrača i četiri , ali je ostao bez Jordana Lukakua koji je povrijeđen, pa je naknadno pozvan Christian Kabasele.Belgijski selektor ponovo nije uvrstio ponajboljeg veznog igrača Belgije Radju Nainggolana, a nije mogao računati na povrijeđenog Mousu Dembelea. Za meč protiv BiH suspendovan je Axel Witsel, a zbog povreda na Grbavici neće igrati Romelu Lukaku i Vincent Kompany.Iako je Martinez u veznom redu ostao bez Dembelea i Witsela i u napadu bez Lukaku te uprkos tome što nije pozvan Nainggolan, Belgija je opet fudbalska velesila.Sastav koji je dostupan Martinezu može izgledati ovako: Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Fellaini, Carrasco - Mertens, Eden Hazard, Batshuayi. Imena sve kazuju, a pitanje je koga će Martinez poslati na teren i kakve će zadatke dati svojim igračima. Protiv Grčke i generalno kroz kvalifikacije igru je gradio preko lijeve strane gdje je ujedno i najviše ranjiv.U našem timu su još veći upitnici. Da li ćemo ponovo igrati s dva napadača? Kako nadomjestiti izostanak Pjanića? Ko će igrati na desnom beku? Mnogo pitanja. Dojam je da imamo više pitanja nego što bismo ih trebali imati bez obzira na povrede, jer neke opcije su se vjerovatno ranije mogle ispitivati, ali o tome drugom prilikom.Zmajevi generalno dolaze u dobroj formi , odnosno s velikom minutažom u svojim klubovima, a najviše razloga za zadovoljstvo zbog rezultata i igara na klupskom nivou imaju Edin Džeko, Sead Kolašinac i Senad Lulić.Pred Baždarevićem su velike odluke, jer ovo je zaista meč odluke. Sudbina je htjela da takav meč igramo upravo na Grbavici gdje je Baždarević i stekao fudbalsko ime, baš tamo gdje su ponikli i Edin Džeko, Edin Višća, Edin Cocalić... Možda tu ima neke simbolike koja će nam donijeti radost.I tradicija igra ulogu. Belgiju smo kod kuće dva puta dobijali, jednom remizirali i nikada izgubili.Subina kazuje svoje, tradicija svoje. Publika na Grbavici će reći svoje. Čekamo vatru Zmajeva.