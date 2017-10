Pred "meč odluke" koji će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati u subotu od 18 sati analizirali smo igru našeg protivnika Belgije, pete reprezentacije svijeta i jedine evropske reprezentacije koja je kroz kvalifikacije već izborila plasman na Svjetsko prvenstvo.

Pred "meč odluke" koji će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati u subotu od 18 sati analizirali smo igru našeg protivnika Belgije, pete reprezentacije svijeta i jedine evropske reprezentacije koja je kroz kvalifikacije već izborila plasman na Svjetsko prvenstvo.

Gradnja napada preko lijeve strane

Napadi preko desne strane završavaju centaršutom

Opasnost preko Vertonghena

Najveća mana je defanzivna igra Carrasca

Kakve su šanse da zaustavimo Belgiju?

BiH i Belgija se sastaju u okviru 9. kola grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se narednog ljeta igrati u Rusiji. Belgija je u našoj grupi prva s 22 boda te je osigurala plasman na Mundijal.Zmajevi se nalaze na drugom mjestu s 14 bodova, bodom više od trećeplasirane Grčke s kojom se borimo za drugo mjesto i plasman u baraž. Ipak, ni samo osvajanje drugog mjesta u grupi ne garantuje igranje u baražu pošto tamo neće putovati najgora drugoplasirana selekcija evropskog dijela kvalifikacija, a BiH je trenutno druga najgora drugoplasirana selekcija Selektor Mehmed Baždarević u ovom meču ne može računati na povrijeđene Miralema Pjanića, Sanjina Prcića i Jozu Šimunovića, igrače koje je uvrstio na spisak , a neće biti ni povrijeđenih Marija Vrančića i Ermina Bičakčića, kao ni suspendovanog Ervina Zukanovića.Selektor Belgije Roberto Martinez na spisak ponovo nije uvrstio ponajboljeg veznog igrača Belgije Radju Nainggolana, a nije mogao računati na povrijeđenog Mousu Dembelea. Sa spiska je otpao Jordan Lukaku, a za meč protiv BiH suspendovan je Axel Witsel, dok su upitni Vincent Kompany, Romelu Lukaku i Kevin De Bruyne.Igru Belgije pratili smo tokom cijelog kvalifikacionog ciklusa, a za videoanalizu utakmice najbolje nam je poslužila utakmica 8. kola protiv Grčke kada je Belgija kao gost slavila rezultatom 2:1. To je ujedno i najsvježiji primjer.Čak i ukoliko bude promjena u sastavu Belgije protiv BiH, skoro sigurno ćemo gledati Belgiju u istom sistemu i istoj filozofiji igre kao i protiv Grčke, jer to je način na koji Belgija igra od dolaska selektora Roberta Martineza.Belgijanci igraju u asimetričnom sistemu 3-4-2-1 gdje se uloge desnog i lijevog bočnog igrača znatno razlikuju, a zauzimaju ih Yannick Carrasco i Thomas Meunier.Na poziciji lijevog bočnog igrača igra Carrasco, dok je iza njega na mjestu lijevog štopera Jan Vertonghen. Ova dva igrača su bili ključni igrači Belgije u meču protiv Grčke, odnosno igrači preko kojih se odvijalo najviše napada, a upravo je preko njih, posebno preko Carrasca, Grčka tražila šansu protiv Belgije. U slučaju da dva navedena igrača zaigraju na ovim pozicijama od prve minute protiv BiH, mogli bismo gledati identičan pristup igre Belgijanaca kao u meču protiv Grčke.Belgija je protiv Grčke daleko najveći broj napada gradila preko lijeve strane gdje bi loptu obično poveo Vertonghen, dok bi se u napadu na toj strani uključivali Carrasco i Dries Mertens kao lijevo krilo. Njima bi prilazio i Kevin De Bruyne s desnog krila, a kao dva "osigurača" uglavnom su služili Marouane Fellaini i Dembele.Takvim načinom igre Belgija je najkreativnije igrače skoncentrisala na jednu stranu pri čemu je opet iza lopte imala četiri do pet igrača (Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld, Fellaini, Dembele i Thomas Meunier). I u slučaju izgubljene lopte Belgijanci bi imali veliku šansu da loptu brzo vrate u posjed.U slučaju da napad završi na desnoj strani gdje je bočnu poziciju zauzimao Meunier, tada bi se tražio centaršut. Upravo je takvom igrom Belgija postigla pobjednički gol protiv Grčke.Na desnoj strani Belgijanci nemaju naviku skoncentrisati veći broj igrača, a to bi se moglo desiti jedino u slučaju da meč protiv BiH započne De Bruyne na poziciji centralnog veznog igrača uz Fellainija te da ispred njega desno bude Mertens/Thorgan Hazard/Eden Hazard/Kevin Mirallas...Pored toga što Belgija preko njega otvara napade, Vertonghen se ističe i po tome što i sam učestvuje u završnici ukoliko mu se ukaže prilika. Defanzivac Tottenhama posjeduje zaista mnogo osobina koje ga čine kompletnim igračem, a to je pokazao i protiv Grčke kada je postigao gol za 1:0.Njegovih izlazaka prema naprijed moramo se paziti, a to je na svojoj koži najbolje osjetila Grčka koja se odlično branila do njegovog pogotka. Taj gol je promijenio tok meča i olakšao Belgiji put do pobjede.Tamo gdje leži možda i najveća opasnost Belgijanaca, tu je ujedno i najveća mana. Upravo ta lijeva strana preko koje Belgija gradi napade stvara i najveće probleme Belgiji u defanzivi, jer Carrasco je nominalno krilni igrač, a u reprezentaciji mora obavljati mnogo defanzivnih zadataka.Možemo reći da je Carrasco i najveća žrtva Martinezovog sistema, jer radi se o igraču koji igra na neprirodnoj poziciji koju nije igrao u svojim klubovima, a posebno ne u Atletico Madridu, gdje trenutno igra.Grci su upravo preko Carrasca pokušali doći do pogotka, a u tome su i uspjeli. Pokušavali su i napadima preko svoje desne strane iskoristiti manu Carrasca, a to su činili i centaršutevima s lijeve strane na drugu stativu. Tako su i postigli gol.Pod pretpostavkom da će Belgija i na Grbavici igrati na isti način, a to je očekivano, jer tako igraju od dolaska Martineza bez obzira ko se nalazi u sastavu, najveća bojazan leži u tome što je BiH defanzivno slabija na desnoj strani, baš tamo gdje će dolaziti Carrasco, De Bruyne, Mertens ili Eden Hazard, zavisno ko počne na lijevom krilu. Dodatan problem je što se i očekuje da će Eden Hazard ovaj put zaigrati na lijevom krilu, a ne Mertens, jer Hazard je protiv Grčke ušao s klupe pošto je bio nedovoljno spreman.Za BiH kažemo da je slabija na desnoj strani nego na lijevoj, jer desno će igrati Edin Višća na poziciji desnog krila, dok će na poziciji desnog beka zaigrati igrači koje Baždarević, barem tako govori praksa, više zbog nužde stavlja tamo, a to su Mateo Sušić, Ognjen Vranješ ili Avdija Vršajević. Znamo da Vršajević i Sušić rijetko i dobijaju pozive, a da Vranješu pozicija desnog beka nije prirodna, jer on je štoper. Takva je situacija desno, dok lijevo izgledamo mnogo stabilnije pošto tamo igraju Senad Lulić i Sead Kolašinac.Bitno je napomenuti da je Grčka jako dobro zaustavljala sve belgijske napade te da je njenom porazu kumovao eurogol Vertonghena. Pristup i defanzivna igra Grčke mogu poslužiti kao dobar primjer kako se braniti protiv Belgije, ali problem stvara činjenica da mi moramo slaviti, jer bez pobjede na Grbavici baraž skoro sigurno bježi iz ruku.