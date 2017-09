Uz senzacionalnih šest bodova BiH je skoro sigurno u baražu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine je trenutno druga najgora drugoplasirana selekcija u kvalfikacijama za Svjetsko prvenstvo 2019. godine. Imamo isti broj bodova kao i Vels (8), ali bolju gol-razliku. Ipak, ukoliko uspijemo napraviti senzaciju protiv Belgije na Grbavici te savladati i Estoniju u gostima, skoro sigurno ćemo izboriti baraž.

U baraž putuje osam najboljih drugoplasiranih selekcija evropskog dijela kvalifikacija, dok će posljednjeplasirana selekcija na tabeli drugoplasiranih selekcija kvalifikacija okončati svoje kvalifikacije već u grupnoj fazi.Podsjetimo, na tabeli drugoplasiranih selekcija oduzimaju se bodovi osvojeni protiv timova koji su osvajali posljednje mjesto u svojoj grupi. Naprimjer, ukoliko BiH osvoji drugo mjesto u grupi H, onda nam se na tabeli drugoplasiranih neće računati osvojeni bodovi protiv Gibraltara. Tako da umjesto 14 bodova koliko imamo u grupi H, trenutno imamo osam bodova na toj tabeli drugoplasiranih selekcija. Isto je pravilo za svaku grupu.Na tabeli drugoplasiranih selekcija nakon bodova gleda se gol-razlika, a onda broj postignutih golova. Trenutno smo osmi na tabeli ispred Velsa koji ima osam bodova kao i mi, ali gol-razliku 6:5 kada se oduzmu pobjede protiv Moldavije, dok je naša gol-razlika kada se oduzmu mečevi protiv Gibraltara 10:8.1. Portugal (grupa B) 15 bodova2. Italija (grupa G) 13 bodova3. Island (grupa I) 13 bodova4. Sjeverna Irska (grupa C) 13 bodova5. Slovačka (grupa F) 12 bodova6. Švedska (grupa A) 10 bodova7. Crna Gora (grupa E) 10 bodova8. Vels (grupa D) 8 bodova9. BiH (grupa H) 8 bodovaDo kraja kvalifikacija ostala su još dva kola, a u narednom dijelu teksta ćemo obratit pažnju na svaku grupu pojedinačno. Prije svega, podsjetit ćemo da BiH u grupi H ne može stići Belgiju koja je već osigurala učešće na Mundijalu, a možemo osvojiti drugo mjesto ukoliko u naredna dva meča savladamo Belgiju kod kuće (7. oktobra) i Estoniju u gostima (10. oktobra). Trenutno imamo 14 bodova, bod više od Grčke.Ukoliko BIH završi kvalfikacije na drugom mjestu, to znači da će imati 14 bodova na tabeli drugoplasiranih selekcija. Postoji nekoliko grupa u kojima je to skoro nemoguća misija tako da bi nam šest bodova iz naredna dva meča trebalo biti dovoljno za baraž.Švedska ima 16 bodova odnosno 10, jer je šest osvojila protiv Bjelorusije koja je posljednja. U narednom kolu dočekuje Luksemburg, a onda gostuje Holandiji s kojom se bori za drugo mjesto. Švedska na tabeli najboljih drugoplasiranih može imati 16 bodova ukoliko slavi u naredna dva meča.Holandija će prije meča sa Švedskom igrati protiv Bjelorusije u gostima, ali onda ne može biti bolja od BiH na tabeli ukoliko osvoji drugo mjesto. Holanđani sada imaju 13 bodova i do kraja kvalifikacija mogu osvojiti 19, ali će im se šest bodova oduzeti.Švicarsku i Portugal teoretski ne možemo stići ko god bio drugi.Sjevernu Irsku (trenutno ima 13 na tabeli drugoplasiranih) možemo (pre)stići samo ako osvoji maksimalno jedan bod u dvije utakmice od kraja. A igra protiv Njemačke kod kuće i Norveške u gostima. Ukoliko osvoji samo bod, gledat će se gol-razlika.Vels ima osam bodova kao i mi kada im se oduzmu bodovi od posljednjeplasiranog tima grupe D, a do kraja gostuje Gruziji i dočekuje Irsku. Ukoliko osvojimo i mi i oni po šest bodova, gledat će se gol-razlika.Ovdje i Irska može do drugog mjesta, a ona bi i sa maksimalnih šest bodova bila lošija za bod od nas ukoliko mi osvojimo šest bodova, jer bi imala 13. Oni dočekuju Moladviju i gostuju Velsu.Danska i Crna Gora imaju po 16 bodova, odnosno po 10 kada im se oduzmu od posljednjeplasiranog Kazahstana. Imaju i identičnu gol-razliku 18:7. U narednom kolu upravo se oni sastaju u Crnoj Gori. U posljednjem kolu Danska dočekuje Rumuniju, dok Crna Gora gostuje Posljkoj. Dovoljno je da barem negdje remiziraju kako bi ih BIH - u slučaju da savladamo Belgiju i Estoniju - bodovno stigla, a onda bi se gledala gol-razlika.Slovačka ima 15 bodova, odnosno 12 kada im se oduzmu bodovi od pobjede nad Maltom. Slovenija i Škotska imaju po 14, odnosno po 8, jer su dobili Maltu dva puta, a ona je posljednja.Slovačka u narednom kolu gostuje Škotskoj, a Slovenija gostuje Engleskoj. U posljednjem kolu Slovenija dočekuje Škotsku, a Slovačka dočekuje Maltu.Ako Slovačka s pobjedom nad Škotskom osvoji drugo mjesto, nju ne bismo mogli stići jer bi imala 15 bodova na tabeli drugoplasiranih. Slovenija i Škotska maksimalno mogu imati 14 bodova na tabelu drugoplasiranih kao i mi. Tada bi se gledala gol-razlika.Ovdje su Španija i Italija. Ukoliko Španija bude druga, bit ćemo iza nje, jer već ima više bodova od nas kad joj se oduzmu pobjede nad Lihtenštajnom. Italija ima 19, odnosno 13 bodova i možemo je stići bodobno ako osvoji samo bod protiv Makedonije kod kuće i Albanije u gostima. Izgleda nemoguće.Island je drugi sa 16 bodova, odnosno 13 bodova. Slijede Turska i Ukrajina sa po 14, odnosno Turska sa osam i Ukranija sa 11 (odigrala samo jedan meč protiv Kosova) kada im se oduzmu bodovi iz duela sa Kosovom.U narednom kolu Island gostuje Turskoj, pa onda dočekuje posljednjeplasirano Kosovo. Turska u posljednjem kolu gostuje Finskoj, a Ukrajina dočekuje Hrvatsku.Ukoliko Island osvoji drugo mjesto s pobjedom protiv Turske, njega ne možemo stići, jer bi imao 16 bodova na tabeli drugoplasiranih. Turska i Ukrajina s dvije pobjede mogu osvojiti maksimalno 14 bodova na tabeli drugoplasiranih. U tom slučaju gledala bi se gol-razlika nekog od njih u odnosu na BiH.