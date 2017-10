Prije tačno osam godina reprezentacija Bosne i Hercegovine je na A. Le Coq Areni pobjedom nad Estonijom, prvi put u historiji izborivši plasman u baraž, otišla korak dalje od grupne faze kvalifikacija za velika takmičenja. Večeras, na godišnjicu te pobjede, na istom mjestu protiv istog protivnika od 20:45 sati igrat ćemo običan meč posljednjeg, 10. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

Prije tačno osam godina reprezentacija Bosne i Hercegovine je na A. Le Coq Areni pobjedom nad Estonijom, prvi put u historiji izborivši plasman u baraž, otišla korak dalje od grupne faze kvalifikacija za velika takmičenja. Večeras, na godišnjicu te pobjede, na istom mjestu protiv istog protivnika od 20:45 sati igrat ćemo običan meč posljednjeg, 10. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

Porazom od Belgije, osvajača prvog mjesta u grupi, na Grbavici (4:3) prije tri dana Zmajevi su svoje šanse za plasman u baraž sveli na minimum, a u nedjelju su izgubljene i teoretske šanse U grupi H koja je imala najslabije rangirane selekcije iz drugog, trećeg i četvrtog šešira tokom žrijeba za ove kvalifikacije - BiH je bila najgora u drugom, Grčka u trećem, a Estonija u četvrtom šeširu - nismo uspjeli izboriti ni drugo mjesto, a od maksimalnih 27 bodova do sada smo sakupili tek 14. Preciznije rečeno, izuzmemo li mečeve s Gibraltarom, u dva meča protiv Grčke, Belgije i Kipra te jednom protiv Estonije sakupili smo dvije pobjede, dva remija i tri poraza, odnosno osam bodova.Izgubili smo još jednu šansu da s našom najboljom generacijom u historiji izborimo veliko takmičenje, inkasiramo velike sume novca te još više ispromovišemo našu zemlju u svijetu i fudbal u našoj zemlji. odnosu na meč protiv Belgije , u Tallinnu će nam nedostajati Ognjen Vranješ koji je povrijeđen, a povratnik u tim je Ervin Zukanović koji je bio suspendovan za meč protiv Belgijanaca.Pred ovakve mečeve teško je pronaći pravu motivaciju, a posljednji put smo sličan meč igrali u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2008. godine kada smo prije posljednjeg kola kvalifikacija izgubili sve šanse za plasman na Euro. Od tada smo igrali po dva kvalifikaciona ciklusa za svjetska i evropska prvenstva, pri čemu smo tri puta izborili plasman u baraž te se jednom kvalifikovali na Mundijal 2014. godine. I taj podatak govori da smo napravili veliki korak unazad u ovom ciklusu.Ipak, Zmajevi će pokušati pobjedom na kraju kvalifikacija na što bolji način ispratiti neuspjeh, odnosno izbjeći novi pad.Selektoru Mehmedu Baždareviću uskoro ističe i ugovor s reprezentacijom BiH tako da ćemo vrlo brzo saznati i da li će on ostati na kormilu ovog tima te ga povesti u borbu za plasman na Euro 2020. godine. Baždarević je najavio da će u večerašnjem meču naš tim ići na pobjedu te da će šansu dati igračima koji su najodmorniji i najsvježiji.Večerašnji meč igra se na osmu godišnjicu naše pobjede nad Estonijom (10. oktobar 2009. godine) rezultatom 2:0 kada smo se kolo prije kraja kvalifikacija za Mundijal 2010. godine pod vodstvom Miroslava Ćire Blaževića prvi put u historiji reprezentacije BiH plasirali u baraž za veliko takmičenje. U baražu nas je zaustavio Portugal.Osim našeg meča koji počinje u 20:45 sati (prijenos BHRT), večeras u istom terminu u našoj grupi Grčka dočekuje Gibraltar, dok će Belgija na svom terenu ugostiti Kipar.Grčkoj za ovjeru drugog mjesta na tabeli treba pobjeda, a može ostati na drugom mjestu i u slučaju da remizira ili izgubi ukoliko BiH ne pobijedi Estoniju.Grčka će osvajanjem drugog mjesta izboriti i mjesto u baražu bez obzira na to što joj se bodovi koje će eventualno osvojiti protiv Gibraltara neće računati na tabeli drugoplasiranih selekcija kvalifikacija, jer je Slovačka trenutno najgora drugoplasirana selekcija kvalifikacija.Slovaci za plasman u baraž trebaju pobjedu BiH i barem remi Gibraltara protiv Grčke, pošto bi u tom slučaju BiH bila najgora drugoplasirana selekcija kvalifikacija pa bi Slovaci putovali u baraž. Stoga, i Slovaci bi, jer nada posljednja umire, večeras trebalo da navijaju za Zmajeve.