Koliko su Zmajevi igrali u svojim timovima, u kakvoj se formi nalaze i kakva je forma njihovih timova, ključna su pitanja na koja tražimo odgovore nakon što je selektor Mehmed Baždarević objavio spisak pred ključne mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

Golmani

Begovićev tim niže poraze na otvaranju sezone. (Foto: EPA-EFE)

Odbrana

Kolašinac je zadivio navijače Arsenala. (Foto: EPA-EFE)

Vezni red

Pjanić je vodeći asistent Serije A. (Foto: EPA-EFE)

Napad

Foto: EPA-EFE

Odsutni zbog povreda, ali uvršteni na spisak

Na radaru

Naš tim će 7. oktobra u 9. kolu grupe H od 18:00 sati na Grbavici ugostiti Belgiju, a onda tri dana kasnije gostovati Estoniji. Bez šest bodova u ova dva meča šanse da izborimo baraž izgledaju minimalne, dok bi sa šest bodova protiv Belgije i Estonije skoro sigurno izborili mjesto među osam najboljih drugoplasiranih selekcija iz devet kvalifikacionih grupa.Belgija je izborila plasman na Mundijal i prva je u grupi H s 22 boda, a iza nje su BiH s 14, Grčka s 13 i Kipar s 10 bodova, dok posljednja dva mjesta zauzimaju Estonija (8) i Gibraltar (0).Selektor je na spisak za mečeve protiv Belgije i Estonije uvrstio ukupno 24 igrača i tri golmana s tim da je jedan od igrača, a to je Ervin Zukanović, suspendovan za meč protiv Belgije na Grbavici. Na spisku su upisana i imena Marija Vrančića i Ermina Bičakčića koji su povrijeđeni i vjerovatno neće biti u kombinacijama za predstojeće mečeve.Gledajući imena koja se nalaze na spisku, može se izvući zaključak da su Zmajevi koje je odabrao selektor uglavnom standardni u svojim klubovima ili, preciznije rečeno, da su barem u ovom mjesecu redovno igrali.Primjerice, Sanjin Prcić i Ervin Zukanović do septembra nisu nikako igrali da bi onda povezali tri meča kao starteri. Sejad Salihović, povratnik među Zmajeve, nije ni imao klub do septembra, a onda je upisao tri nastupa za Hamburger SV u Bundesligi.Najmanje minuta za svoje klubove skupili su Dario Đumić, Izet Hajrović i Kenan Kodro, a skromnu minutažu ima i Muhamed Bešić.Upravo zbog igrača koji ne igraju mnogo u ovom tekstu smo naveli i neke alternative, ali uzimajući u obzir veličinu utakmica koje slijede, iskustvo i minute koje je Baždarević davao svim mogućim igračima u svom mandatu, može se reći da je selektor ovaj put izabrao one kojima najviše vjeruje i za koje smatra da s njima najmanje rizikuje te da je vjerovatno obraćao pažnju i na utjecaj tih igrača na ostatak grupe. Tu prvenstveno mislimo na odabir Izeta Hajrovića ispred Miroslava Stevanovića ili na povratak Sejada Salihovića.Pošto je selektor na spisak uvrstio Vrančića i Bičakčića, također smo se dotakli i njihove statistike u ovoj sezoni.Igrači čija forma nas forma najviše veseli su Sead Kolašinac, Senad Lulić, Miralem Pjanić i Edin Džeko. Kada saberemo njihov značaj u reprezentaciji, njhov status i formu u klubovima te formu i veličinu njihovih klubova, onda je lako zaključiti zašto selektor može biti sretan zbog ovih igrača pred ovako važne mečeve.Podatak koji može da nas brine je da postoji desetak igrača čiji su klubovi u lošoj formi tako da su Zmajevi koji nastupaju u tim klubovima (primjerice, Asmir Begović, Edin Cocalić, Ervin Zukanović, Toni Šunjić, Avdija Vršajević, Danijel Milićević, Sanjin Prcić....) uglavnom brojali poraze u ovoj sezoni.Asmir Begović je branio u svih šest ligaških utakmica za Bournemouth. Naš golman ni u jednom meču nije uspio do kraja sačuvati svoju mrežu, a ukupno je primio 11 golova. Njegov tim je uspio upisati samo jednu ligašku pobjedu savladavši Brighton kod kuće (2:1).Ibrahim Šehić, barem kada su ligaške utakmice u pitanju, više nije prvi golman Qarabaga. Mjesto mu je uzeo Anton Kanibolotsky koji je branio u svih pet ligaških mečeva za klub te u jednom meču kvalifikacija za Ligu prvaka. Šehić je skupio šest nastupa u ovoj sezoni od čega jedan u grupnoj fazi Lige prvaka i pet u kvalifikacijama za ovo elitno takmičenje. Debi u Ligi prvaka pamtit će po teškom porazu od Chelseaja u gostima (6:0), dok će kvalifikacije pamtiti po jako dobroj statistici od tri meča bez primljenog gola, dok je u preostala dva meča primio ukupno tri gola.Kenan Pirić je redovno starter u Zrinjskom za koji je u ovoj sezoni skupio 10 nastupa pri čemu je u četiri meča sačuvao svoju mrežu, a primio je ukupno 10 golova.Edin Cocalić je neizostavan član prve postave Mechelena koji se nalazi na 13. mjestu od ukupno 16 ekipa na tabeli Jupiler Pro lige. Mechelen je primio 10 golova u osam odigranih kola, ali to nije loš učinak ukoliko se obrati pažnja na ostale klubove lige, jer samo su tri kluba u cijeloj ligi primila manje pogodaka. Cocalić je počeo svih osam ligaških mečeva kao i jedan meč u Kupu. U posljednjoj utakmici isključen je u 90. minuti kada je dobio drugi žuti karton, a Mechelen je savladao St. Truiden rezultatom 2:0.Dario Đumić je skupio samo tri nastupa od mogućih devet za prvi tim Utrechta ove sezone od čega dva kao starter. Debitovao je protiv Zenita u kvalifikacijama za Evropsku ligu kada je ušao u finišu meča. Potom je u prvenstvu odigrao svih 90 minuta u porazu od Groningena (2:1), da bi prije sedam dana dobio još jednu šansu u prvom timu i to u Kupu protiv drugog tima Ajaxa kada je Utrecht u gostima slavio sa 6:0. Đumić je krajem avgusta upisao i nastup za drugi tim Utrechta u porazu od Ossa (3:0).Sead Kolašinac pruža odlične predstave u Arsenalu za koji je u sedam nastupa u svim takmičenjima upisao po dva gola i asistencije. Ukoliko nastavi ići ovom putanjom mogao bi se dokazati kao jedno od najboljih pojačanja nekog kluba iz Premiershipa u proteklom prijelaznom roku.Jozo Šimunović je upisao 11 nastupa od mogućih 16 za Celtic i svaki put je bio starter. Celtic brani titulu u Škotskoj, a i sada čuva prvo mjesto u prvenstvu ispred Aberdeena. Jedini meč koji ni Šimunović ni Celtic neće pamtiti po dobrom je težak domaći poraz od Paris Saint-Germaina rezultatom 5:0.Toni Šunjić je od mogućih 12 upisao devet nastupa za Dinamo iz Moskve koji se nalazi na 13. mjestu od ukupno 16 timova ruskog prvenstva. Šunjićevom timu odbrana i ne stvara toliki problem, jer je primila 11 golova u 11 ligaških kola, koliki problem stvara napad koji je postigao samo devet golova. Samo su tri tima postigla manje golova u prvenstvu.Ognjen Vranješ redovno zauzima mjesto u startnoj postavi AEK-a za koji je kao štoper upisao devet nastupa ove sezone pri čemu je u svih devet upisao po 90 minuta. Uz to, AEK je prvi tim grčkog prvenstva nakon pet odigranih kola i još uvijek ne zna za ligaški poraz.Mateo Sušić je od jula ove godine, kada je počelo prvenstvo u Moldaviji, upisao 17 nastupa za Sheriff u kojem nosi kapitensku traku. Sherff je aktuelni prvak Moldavije i trenutno je prvoplasirani tim u ovoj sezoni, a uspio se i plasirati u grupnu fazu Evropske lige nakon što je u play offu izbacio Legiju iz Varšave.Ervin Zukanović je počeo igrati u Genoi gdje je u posljednje tri ligaške utakmice upisao po 90 minuta pri čemu je upisao asistenciju. Prethodno je tri ligaške utakmice presjedio na klupi. Genoa je u tri meča u kojima je Zukanović nastupio upisala dva poraza i remi, a trenutno je na 18. mjestu tabele.Avdija Vršajević je u ovoj sezoni upisao maksimalnih šest nastupa na poziciji desnog beka za Osmanlispor u ligi, ali nažalost njegov tim još uvijek ne zna za pobjedu i upisao je čak pet poraza i jedan remi. Takva statistika svrstala je Osmanlispor na posljednje mjesto na tabeli. Ovaj tim je najgori i kada se gleda broj primljenih golova (17).Muhamed Bešić je od mogućih 12 nastupa za Everton upisao njih šest pri čemu je tri puta bio starter; po jednom u Evropskoj ligi, kvalifikacijama za Evropsku ligu i u EFL Cupu. Gledajući samo Premiership, tu je još uvijek bez nastupa od prve minute, ali je dva puta ušao s klupe i ukupno je skupio 44 minute na terenu.Gojko Cimirot je upisao osam od mogućih 10 nastupa za PAOK i svih osam puta bio je starter. Njegov tim je upisao samo jedan poraz u sezoni i to od Ostersunda u kvalifikacijama za Evropsku ligu. U grčkom prvensvu PAOK zauzima treće mjesto.Sejad Salihović je od povratka na veliku scenu sredinom ovog mjeseca i potpisa za Hamburger SV nastupio u sve tri ligaške utakmice za novi klub. Jednom je ulazio s klupe dok je dva puta bio starter. Ipak, HSV je u svim tim mečevima upisao poraze bez da je postigao ijedan gol. Novi klub Sejada Salihovića nalazi se na 15. mjestu Bundeslige.Haris Duljević je dugo čekao na novi klub tako da je prvi meč u ovoj sezoni upisao 27. avgusta kada je u debitantskom nastupu za Dynamo Dresden ušao s klupe u gostujućem porazu od Bochuma (3:2). Nakon toga zabilježio je još četiri nastupa pri čemu je stalno bio starter, ali nijednom nije odigrao svih 90 minuta. Svojim predstavama već je nekoliko puta oduševio publiku, a statistika kaže da je do sada upisao jednu asistenciju.Miralem Pjanić je uz Gonzala Higuaina i Paula Dybalu jedini igrač Juventusa koji je nastupio u svih osam takmičarskih mečeva ove sezone. Ta brojka dovoljno govori kakvu ulogu ima u jednom od najboljih timova svijeta. Pjanić je na sve to dodao jedan gol i čak šest asistencija, svih šest upisao je u Seriji A gdje zauzima mjesto najboljeg asistenta.Izet Hajrović je početkom decembra prošle godine pretrpio tešku povredu zbog koje je propustio ostatak prošle sezone. Na teren se prvi put vratio tek 1. septembra i to u prijateljskoj utakmici protiv Korona Kielcea, a prvi zvanični meč odigrao je 16. septembra kada je ušao u finišu meča u domaćem porazu Werdera od Schalkea (2:1). Računajući i taj nastup, skupio je ukupno tri ligaška nastupa za Werder upisavši samo 18 minuta u njima.Mato Jajalo je upisao šest od mogućih osam nastupa u svim takmičenjima za Palermo koji se takmiči u Seriji B. U posljednjem meču proteklog vikenda i pobjedi nad Pro Vercellijem u 6. kolu kod kuće (2:1) nije bio u rosteru zbog lakše povrede, objasnio je trener Bruno Tedino. U ligaškom meču prije toga ušao je s klupe u 69. minuti.Senad Lulić je počeo sedam od osam ovosezonskih mečeva u dresu Lazija čiji je kapiten, a njegov tim ima odličan učinak u sezoni pošto je upisao šest pobjeda te po jedan remi i poraz. U jedinom meču u kojem nije bio starter, a to je meč protiv Vitessea u 1. kolu grupne faze Evropske lige, Lulić je ušao 65. minuti nakon čega je Lazio postigao dva pogotka i preokrenuo na konačnih 3:2.Danijel Milićević je upisao 9 od mogućih 11 nastupa za Gent i svaki put je bio starter. Postigao je pet golova i upisao dvije asistencije. Posebno se ističe predstava u Kupu gdje je Gent u gostima rezultatom 3:2 savladao niželigaša Geel, a Milićević je s kapitenskom trakom na ruci postigao sve tri pogotka za svoj tim. Ipak, njegov tim je u velikim problemima pošto je nakon osam ligaških kola skupio samo šest bodova i nalazi se na 14. mjestu na tabeli koja broji 16 timova.Rade Krunić je nastupio u svih šest ligaških mečeva za Empoli u Seriji B i svaki put je bio starter pri čemu je jednom postigao pogodak. Njegov tim je nakon šest odigranih kola trenutno četvrti na ligaškoj tabeli.Sanjin Prcić je u ovom mjesecu počeo dobijati šansu u Rennesu i to ne "na kapaljku". U posljednja tri kola francuskog prvenstva svaki put je odigrao cijeli meč, a sve je počelo gostujućom pobjedom nad Marseilleom u 5. kolu kada je Rennes slavio s 3:1. Bila je to i ostala jedina pobjeda Rennesa u sezoni, a Prcić je u njoj upisao asistenciju. Rennes zauzima 15. mjesto u konkurenciji od 20 timova Ligue 1.Edin Višća je propustio samo jedan meč Istanbul Basaksehira u ovoj sezoni. Skupio je 10 nastupa, svih 10 od prve minute, pri čemu je upisao tri gola i tri asistencije. Njegov tim zauzima šesto mjesto u turskoj Super ligi.Edin Džeko je nastavio tamo gdje je stao prošle sezone. U šest nastupa za Romu u svim takmičenjima postigao je šest golova, a svih šest stiglo je u Seriji A u kojoj je upisao i jednu asistenciju. Roma je trenutno peta na tabeli italijanskog prvenstva.Vedad Ibišević je igrao u svih osam mečeva Herthe ove sezone i samo je jednom ušao s klupe. Za sada ima jedan postignut gol i tri asistencije, a u prošlom kolu i gostujućem porazu od Mainza (1:0) dobio je crveni karton. Gol je postigao u DFB-Pokalu protiv Hanse Rostock (2:0), dok je sve tri asistencije upisao u prvenstvu.Kenan Kodro je skupio samo 48 minuta za Mainz u ovoj sezoni, a svih 48 upisao je u avgustu u kojem je skupio tri nastupa nakon ulazaka s klupe. Prepreku mu je stvorila i povreda koju je dobio početkom ovog mjeseca.Ermin Bičakčić je povrijeđen od sredine mjeseca i nepoznato je kada će se vratiti. Prije povrede uspio je skupiti pet nastupa u svim takmičenjima za Hoffenheim. Svih 90 minuta odigrao je 9. septembra u domaćoj pobjedi nad Bayernom iz Minhena (2:0). To mu je bio posljednji meč prije povrede.Mario Vrančić je propustio četiri meča Norwicha ove sezone, a nastupio je devet puta, svaki put kao starter. Za Kanarince je postigao dva gola i upisao asistenciju, a njegov povratak na teren očekuje se počekom oktobra.Samir Memišević je skupio tri nastupa za Groningen pri čemu je dva puta bio starter. Tri puta je utakmicu presjedio na klupi dok je u meču Kupa bio izvan kadra.Miroslav Stevanović je skupio osam nastupa za Servette. Postigao je dva gola i upisao četiri asistencije, a njegov tim se nalazi na trećem mjestu druge švicarske lige.Anel Hadžić je upisao 16 nastupa za prvoplasiranu ekipu mađarskog prvenstva Videoton, a postigao je dva gola i zabilježio dvije asistencije.Deni Milošević je nastupio u svim osam utakmica Konyaspora ove sezone, a sve je počelo pobjedom nad Bešiktašom u turskom Super kupu početkom avgusta. Milošević je za Konyaspor upisao dvije asistencije, ali je klub u rezultatskoj krizi i nalazi se na 14. mjestu u prvenstvu.Riad Bajić je skupio samo 71 minutu za prvi tim Udinesea u zvaničnim mečevima, a nastupio je u samo tri utakmice. Tim iz Udina je 17. na tabeli Serie A.Armin Hodžić je igrao u 12 od ukupno 14 utakmica Dinamo Zagreba ove sezone. Osam puta je bio starter, a uspio je postići tri pogotka i upisati jednu asistenciju. Ipak, posljednji put bio je starter 27. avgusta, a posljednji gol postigao je 27. jula.