Kako javljaju ugledni britanski mediji, švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović (35) će ove sedmice potpisati novi ugovor s Manchester Unitedom, a u nedjelju je objavio kratki video s treninga koji prikazuje kako udara vreću, a potom je drugi video objavio i nogometaš Crvenih vragova Eric Bailly koji je imao poruku za popularnog Ibru.

Hope you're almost ready to return, @Ibra_official, I'll be right here! 😎👊🏾 pic.twitter.com/LHMS6StsXO — Eric Bailly (@ericbailly24) August 20, 2017

U Manchester Unitedu očekuju da Ibrahimović u narednih nekoliko dana potpiše novi ugovor i tako nastavi svoju karijeru na Old Traffordu. On je trenutno slobodan igrač nakon što je njegov ugovor s Unitedom istekao na kraju sezone. Prethodno se u aprilu povrijedio tokom utakmice protiv Anderlechta u Evropskoj ligi, zbog čega se njegov povratak očekuje tek naredne godine.No, Ibra se uspješno i brzo oporavlja pa mu je United pripremio novi ugovor iako se ranije u medijima spekulisalo da se to neće dogoditi. Popularni nogometaš je objavio video na društvenim mrežama na kojem udara vreću.Ostanak Ibrahimovića na Old Traffordu je želja menadžera Uniteda Josea Mourinha. Oni su se dobro slagali, a Ibra je prošle sezone postigao 28 golova. Od novog ugovora s Ibrahimovićem će znatno profitirati i Unitedov marketinški odjel, a to jasno pokazuje i činjenica da je njegov dres bio najprodavaniji prošle sezone.Ibrahimović je pogađao na 17 od 27 premijerligaških utakmica te je postigao 28 golova. Iza njega su Marcus Rashford i Henrikh Mkhitaryan sa po 11 golova.Iskusnog napadača je želio dovesti i LA Galaxy iz američke MLS lige, no, on je ipak preferirao ostanak u Unitedu iako to znači znatno manju platu u odnosu na prvu sezonu nakon dolaska iz PSG-a.Romelu Lukaku se sada smatra glavnim Unitedovim napadačem, a Rashford i martial su također dobro otvorili sezonu.Zlatanov povratak priželjkuje i defanzivac Eric Bailly koji je također objavio video na Twitteru s porukom: "Nadam se da si gotovo spreman za povratak. Bit ću ovdje".Ibrahimović u ekipu donosi golove, iskustvo, čvrst karakter i pobjednički mentalitet te se još uvijek smatra jednim od najboljih golgetera. Manchester United se ove sezone bori na četiri fronta.