Microsoft konačno priznao: Windows Phone je mrtav

Potpredsjednik grupe operativnih sistema u Microsoftu Joe Belfiore je putem Twittera potvrdio da kompanija neće razvijati novi softver i hardver za Windows 10 Mobile. Fanovi Windows Phonea su se nadali updateu, no, sada je jasno da od toga neće biti ništa.

Potpredsjednik grupe operativnih sistema u Microsoftu Joe Belfiore je putem Twittera potvrdio da kompanija neće razvijati novi softver i hardver za Windows 10 Mobile. Fanovi Windows Phonea su se nadali updateu, no, sada je jasno da od toga neće biti ništa.

Microsoft će u narednom periodu osigurati podršku za postojeće korisnike u vidu popravka bugova i povećanja sigurnosti.



"Naravno, nastavit ćemo podržavati platformu sa popravcima bugova i povećanjem sigurnosti, no, razvoj novih mogućnosti nije u fokusu", napisao je u tvitu Belfiore.



Tokom nedavne razvojne faze Windows 10 Fall Creator Update postalo je očiglednioo da Microsoft više ne radi na razvoju operativnog sistema Windows Phone, što je razočaralo fanove. Realno gledajući, platforma je "mrtva" više od godinu dana, no, kompanija to ranije nije zvanično priznala.



Belfiore je priznao da je prešao na Android, baš kao što je učinio i Bill Gaters, a Microsoft će podržati korisnike Windowsa 10 koji žele koristiti Android i iOS na svojim mobitelima. Jedan od velikih razloga zbog kojeg kompanija odustaje od Windows Phonea je to što developeri nikad nisu pokazali pravi interes za ovu platformu. Microsoft je imao mnogo problema i sa svojim Windows Phone app storeom.



Microsoft se stoga suočio s realnošću da ljudima ne treba Windows na mobitelima, pa se fokusirao na aplikacije za iOS i Android. Browser Edge je sve bliži iOS-u i Androidu, a kompanija se fokusirala na poboljšanje iskustva pri povezivanju smartphonea i PC-a te k orištenja aplikacija među njima.



Novi Microsoft Launcher za Android poboljšava iskustvo korištenja Androida pametnim mogućnostima prilagođavanja i opcijama PC dijeljenja.



Šanse da vidimo Surface smartphone ili uređaje s Windowsom 10 Mobile su jako male. Međutim, Microsoftove investicije u iOS i Android će koristiti korisnicima Windowsa 10, čime se kompanija može iskupiti za sve što je "zabrljala" u mobilnom sektoru u proteklih nekoliko godina.