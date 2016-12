Građani Bosne i Hercegovine poznati su po svom smislu za humor i pretvaranju svake situacije, bez obzira na njenu (ne)ozbiljnost, u šalu i vic. Ipak, nemoguće je ne primijetiti da je 2016. godina bila zaista posebna i bogata kada je o ismijavanju riječ, a za to, prije svega, treba zahvaliti našim političarima.

Ova godina je pri kraju, a neizvjesno je da li u 2017. godinu ulazimo s halalom. Prema mišljenju premijera Federacije BiH Fadila Novalića u 2016. nismo vodili računa o potrošnji. Činjenica je da smo živjeli na visokoj nozi, zube smo prali pastom, suđe mlakom vodom, uz kafu pušili i po tri cigarete, lug smo bacali, a kosu prali šamponom. Rastrošnost je građanima udarila u glavu pa je Caps Lock "gorio" po cijeli dan, televizore su mnogi gledali uz upaljeno svjetlo, a poklopac od jogurta bacali nepolizan. Iako su građani o svojim aktivnostima premijera FBiH Fadila Novalića redovno izvještavali putem društvenih mreža, tražeći oprost, Novalić još uvijek nije sakupio snagu da to i učini. Veliki je posao zatražiti od trgovačkih lanaca spisak namirnica koje građani najviše kupuju kako bi im on odredio koje su esencijalne. Cigarete i alkohol to sigurno nisu, to je već podvukao.Vrijeme najveće rastrošnosti svakako su praznici, među kojima je i Bajram, odnosno Hižaslav po rječniku bivšeg reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Mustafe ef. Cerića. Djeci treba davati hižaslavke, kupiti karte za koncert "Hižaslav dođe, mirišu avlije", obići rodbinu i prijatelje sa hižaslav hedijama. Bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Cerić se potrudio i za Bajram smislio adekvatnu zamjenu, pravu bosansku, a na građanima je da redovno ponavljaju "Neka ti je blagoslovljen Hižaslav" ili "Hižaslav šerif mubarek olsun" i do narednog Hižaslava niko se više neće ni sjećati Bajrama.Kada smo već kod praznika, dobro je da Božić i Hižaslav nisu obilježavani na isti dan jer bi tek onda nastao pravi haos zbog sistema par-nepar. Iako je Vlada Kantona Sarajevo vjerovala da je ovo odličan način za smanjenje zagađenja u Sarajevu, odluka je ukinuta već drugi dan. Ono što je sigurno je da bi jedino Atif bez imalo straha mogao obilaziti rodbinu i smijati se onima kojima su na registarskim oznakama brojevi. No, i ovi s brojevima uvijek iz rukava mogu izvući džoker kojim će prekriti posljednji broj na tablici. Tokom par-nepar sistema u problemima su bili i oni koji nemaju para jer je njima svaki dan neparan, a odluka Vlade Kantona Sarajevo utjecala je i na ljubavni život građana određujući im kojim se tačno danima smiju viđati, a pri tome su morali voditi računa da se raziđu do ponoći.Naravno, ova odluka nije utjecala na ljubitelje šetnje za koje je prilikom probijanja kroz gustu maglu neizbježan bio prelazak preko trotoara ispred Predsjedništva BiH , na kojem se nalazi svjetlosna signalizacija. To je građanima ujedno bio i znak da se nalaze u općini koja je važnija od deset drugih u Bosni i Hercegovini. Tako barem za općinu Centar kaže član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović Oni koji stoje iza ovog velikog projekta zapravo su predvidjeli maglu i par-nepar pa su postavili stubove sa svjetlosnom signalizacijom koji su građanima poslužili kao navigacija kada nisu vidjeli prst pred okom, a pri tome su oni koji nisu smjeli voziti imali priliku prošetati trotoarom od najkvalitetnijeg cementa. O kakvom kvalitetu se zapravo radi najbolje znaju invalidi kojima je trotoar olakšao "hodanje u kolicima".Ne misli se na dobrobit građana samo kad je magla, njihova sigurnost i zdravlje na prvom su mjestu i tokom padavina, a postoji li idealnije i bolje mjesto za sklanjanje od kiše i snijega nego ispod željezne nadstrešnice na zgradi Univerziteta u Sarajevu . Drvena je godinama narušavala izgled lijepe građevine pa je postavljena nova, ljepša i bogatija. U kvalitet ne treba ni sumnjati jer njega garantuje iznos od 40.000 KM. Nadstrešnica čak ima i predispozicije da postane turistička atrakcija, jer je njeno postavljanje finansirano dijelom iz sredstava prikupljenih od članarina Turističke zajednice i boravišnih taksi u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, a turisti bi sigurno voljeli vidjeti u koje svrhe je iskorišten njihov novac.Nije samo zbog svečanog otvaranja trotoara Sarajevo završilo u najpoznatijim svjetskim medijima, za glavni grad BiH čulo se i tokom predsjedničke kampanje u SAD-u, zahvaljujući fanovima Hillary Clinton Donalda Trumpa . Jedna grupa građana skupom je dala značajnu podršku kandidatkinji demokrata, dok je druga u Lukavici svoj glas dala predstavniku republikanaca. S obzirom na to da je Trump pobijedio, čini se da je grupa iz Istočnog Sarajeva bila glasnija i odlučnija. No, građani Sarajeva su bez sumnje poslali snažnu poruku Americi i Clinton im je sigurno neizmjerno zahvalna. U manjem bh. entitetu se očekuje da će se Trump tokom inauguracije zahvaliti na podršci koja je odigrala veliku ulogu u njegovoj pobjedi, a zahvalnicu će u ime građana primiti Milorad Dodik koji je pozvan na inauguraciju.Zaista, veliki je broj onih koji su se ove godine trudili da građanima Bosne i Hercegovine, ako ništa drugo, daju dovoljno materijala za smijeh.