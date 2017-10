U 2016. godini iz BiH je izvezeno 22.000 tona maline u iznosu od blizu 56 miliona KM, što je predstavljalo pozitivnu vijest za sektor jagodičastog voća u našoj zemlji. Međutim, ovogodišnji vremenski uslovi, loš sadni materijal, neusklađenost zaštite te nedovoljno prisustvo agronoma na terenu, pokazali su koliko se u BiH neorganizovano ušlo u ovu proizvodnju.

U 2016. godini iz BiH je izvezeno 22.000 tona maline u iznosu od blizu 56 miliona KM, što je predstavljalo pozitivnu vijest za sektor jagodičastog voća u našoj zemlji. Međutim, ovogodišnji vremenski uslovi, loš sadni materijal, neusklađenost zaštite te nedovoljno prisustvo agronoma na terenu, pokazali su koliko se u BiH neorganizovano ušlo u ovu proizvodnju.