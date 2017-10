Bh. tržište se suočava s nestašicom i visokim cijenama voća, jabuke će biti skuplje od 3 KM

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vremenske neprilike ove godine su nanijele velike štete voćarima u Bosni i Hercegovini, a posljedice su već počeli osjećati i potrošači. No, voćari tvrde da najgore tek slijedi, odnosno da će na bh. tržištu zavladati nestašica voća, posebno jabuka, te da će cijene ići iznad tri marke.

Kada je riječ o jabukama i šljivama, šteta u općini Konjic je stopostotna, a iz Udruženja voćara Konjic ističu da situacija nije ništa bolja ni u ostalim dijelovima FBiH.



"Na kruškama je šteta 80 posto, jedino su se kasne sorte uspjele očuvati. Šteta je stopostotna i na orasima, većina ih se osušila. Većina jagodičastog voća je propala jer se na području naše općine uglavnom uzgajaju maline polka koje su izrasla oko 70 centimetara i smrzle. Proizvođači su uspjeli iskoristiti samo 20-30 posto. Otkupa faktički nemamo, jer smo stradali 100 posto", kazao nam je predsjednik Udruženja voća Konjic Mensur Duraković.



Stanje je katastrofalno i u Republici Srpskoj gdje je jedino proizvodnja breskve zadovoljavajuća, a cijene prihvatljive i za proizvođače i za potrošače.



"Šljive i kruške su u deficitu, podbacile su sve sorte. Šljiva je podbacila najmanje 50 posto, kruška čak do 80 posto. Nije ni bila jaka proizvodnja, a najviše kruške je otišlo u preradu jer su niske temperature i mraz u proljeće nanijeli oštećenja na plodovima i kvalitet je bio loš. Jabuke fali i u Evropi, najmanje između 40 i 50 posto, a na našem tržištu nemamo proizvodnju veću od 30 posto. Trenutno imamo dovoljno da snabdijevamo naše kupce, ali tome će brzo doći kraj", rekao nam je Dragoje Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS.



Voćari iz RS-a proizvode trenutno drže u hladnjačama, a Dojčinović ističe da ga nerado prodaju jer su cijene veoma niske.



"Naša cijena je između 50 i 60 feninga, a trgovci je uvećaju dva-tri puta. Cijena jabuka u trgovinama je između 1,50 i 2 KM, a neke sorte se čak prodaju po cijeni od 3 KM. To nije realno za naš standard. Najviše zarade imaju trgovci i otkupljivači jer se svi ugrađuju u cijenu", navodi Dojčinović.



Naši sagovornici tvrde da će voća biti sve manje, a cijene sve više.



"Porast se može očekivati naredne godine, u periodu kada se voće najviše koristi. Recimo, jabuke su najskuplje krajem februara i početkom marta i cijene će sigurno biti veće od 3 KM", kaže Duraković.



Dodatni problem je, tvrdi Dojčinović, što nećemo imati odakle ni uvoziti voće, jer je manjak u cijeloj Evropi pa oni od kojih smo uvozili, sada žele da im izvozimo.



"To neće biti moguće jer imamo male količine. Nastavit ćemo samo izvoz u Rusiju kako bismo održali tržište, ali to će biti male količine i male isporuke", navodi predsjednik Udruženja voćara RS.



Uprkos lošoj godini, voćari će se boriti da sačuvaju nasade nadajući se da će 2018. godina biti bolja, ali i da će im i nadležne institucije posvetiti više pažnje, posebno kroz poticaje.