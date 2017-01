Kompanija BH Telecom je uspješno okončala proces dodjele donacija za 2016. godinu, te su danas potpisani ugovori sa 32 institucije koje su ispunile uslove iz Javnog poziva. Ovogodišnje donacije BH Telecoma, u ukupnom iznosu milion KM, usmjerene su zdravstvenim ustanovama i javnim kuhinjama na području Bosne i Hercegovine za finansiranje programa i aktivnosti nabavke medicinskih uređaja i opreme, odnosno nabavke namirnica i kuhinjske opreme za javne kuhinje.

"Ovo je prvi tematski javni konkurs za donacije BH Telecoma. Pravo učešća na konkursu imala su pravna lica registrovana na području Bosne i Hercegovine koja registrovanu djelatnost obavljaju na nivou kliničkih centara ili kantonalnih bolnica te pravna lica registrovana na području FBiH koja djelatnost organizovanja i rada javnih kuhinja obavljaju na području jednog ili više kantona. Konkurs je bio otvoren do 25. oktobra, a nakon kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava odabrano je 32 dobitnika donacije. Iznimno od javnog konkursa, a prema odluci Nadzornog odbora BH Telecoma, poseban ovogodišnji dobitnik donacije je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Shvatajući značaj ove institucije koja prolazi kroz najteže trenutke od svog osnivanja, BH Telecom je Zemaljskom muzeju ove godine donirao 50.000 KM", istakao je Fuad Čibukčić, predsjednik Nadzornog odbora BH Telecoma.Ukupno 13 zdravstvenih ustanova je dobilo donaciju BH Telecoma i to: JU Opća bolnica "prim.dr. Abdulah Nakaš", JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkolozu Travnik, JU Kantonalna bolnica Zenica, JZU Kantonalna bolnica Goražde, JZU "Zdravstveni centar Brčko", ZU Kantonalna bolnica "dr. Irfan Ljubijankić", Kantonalna bolnica "dr. Safet Mujić" Mostar, JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, JU bolnica Travnik, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu i JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča.Humanitarne organizacije koje su dobitnici donacija za aktivnosti javnih kuhinja su: Crveni križ Grada Mostara, UMDD "Merhamet" Bihać, UMDO Merhamet Kozarska / Bosanska Dubica, Udruženje Narodna kuhinja „Stari Grad“ Sarajevo, Udruženje DIRHEM Sanski Most, HO "Merhamet" MDD Sarajevo, JU Centar za socijalni rad "Javna kuhinja" Bugojno, UG "POMOZI" Sarajevo , Udruženje "Mladi volonteri" Visoko, Humanitarna pastoralna organizacija "Caritas“ Vrhbosanske nadbiskupije, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Humanitarna organizacija Međunarodni Forum solidarnosti - EMMAUS, Crveni križ Kantona Sarajevo, Udruženje „HASENE“ Sarajevo, Humanitarno-karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante" Franjevačke provincije Bosne Srebrene, SHU "Dobrotvor" Sarajevo, MDD „Merhamet“ Novi Grad i Udruženje Zeleni polumjesec ZE-DO Kantona.BH Telecom je u posljednjih deset godina donirao oko 14 miliona KM različitim neprofitnim organizacijama u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti, a što ga čini najvećim pojedinačnim donatorom u BiH.