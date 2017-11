Bugattijev Veyron Super Sport WRE (World Record Edition) više nije najbrži automobil koji se može registrovati i koristiti na javnim cestama.

Bugattijev Veyron Super Sport WRE (World Record Edition) više nije najbrži automobil koji se može registrovati i koristiti na javnim cestama.

Najbrži automobil koji se može registrovati i koristiti na javnim cestama u ovom trenutku je Koenigsegg Agera RS. Za ulazak u Guinnessovu knjigu rekorda testni vozač Niklas Lilja u dva je pokušaja u različitom pravcu dostigao prosječnih (verifikovanih) 444,6 km/h, što je bilo dovoljno da Bugattijev Veyron Super Sport (koji je stigao do 431 km/h) bude skinut s postolja na kojem je bio od 2010. godine.Koenigsegg je do svjetskog rekorda stigao na zatvorenom dijelu ceste između Las Vegasa i Pahrumpa u Nevadi (SAD), a mjerenja su pokazala da je Agera RS u pojedinim trenucima uspjela stići do 457,5 km/h.Ageru RS, čija masa iznosi 1.295 kilograma, pokreće 5-litarski biturbo V8 motor koji s posljednjim poboljšanjima razvija 1.360 KS i 1.371 Nm najvećeg obrtnog momenta, a spomenute brojke bile su dovoljne da Koenigsegg nadmaši Bugatti i u disciplini "0-400-0 km/h", jer je Agera RS za spomenuto ubrzanje i zaustavljanje "potrošila" 36,44 sekunde, što je 5,5 sekundi manje od vremena koje je trebalo Chironu.S obzirom na to da u američkoj kompaniji Hennessey tvrde da njihov tek predstavljeni Venom F5 (1.600 KS) može razviti 484 km/h, ostaje pitanje koliko dugo će Agera RS biti najbrži automobil na svijetu. Skrštenih ruku neće sjediti ni u Bugattiju i već su najavili da Chiron još nije rekao svoju posljednju riječ.