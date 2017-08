Koliko je Leon treće generacije popularan najbolje svjedoči činjenica da je SEAT za manje od pet godina isporučio više od 682.000 primjeraka.

SEAT je za manje od pet godina od početka proizvodnje aktuelne generacije modela Leon kupcima isporučio 682.567 primjeraka, čime je treća generacija SEAT-ovog modela C segmenta (koja se i dalje proizvodi) već nadmašila prodajne rezultate koje je španska automobilska kompanija pod okriljem Volkswagena ostvarila s prethodne dvije generacije.



“Treća generacija Leona jedna je od glavnih prekretnica u našoj kompaniji, a uspjeh dijelom dugujemo i uvođenju karavanske verzije, što nije bio slučaj s prethodne dvije generacije“, rekao je SEAT-ov potpredsjednik za marketing i prodaju Wayne Griffiths.



S uvođenjem karavanske karoserije u SEAT-u su napravili odličan posao, jer praktičnije izdanje Leona čini više od 30 posto od ukupne prodaje, a flotna je prodaja u proteklih nekoliko godina porasla čak 90 posto. Aktuelni Leon po prvi put je ponuđen i s trovratnom karoserijom, ali i s podignutim izdanjem X-Perience koje se pokazalo kao odlična alternativa crossoverima. Najsnažniji SEAT u historiji kompanije je Leon s dodatkom Cupra.



Leon prve generacije predstavljen je 1999. godine i do 2005. je pronašao put do više od 530.000 kupaca. Drugu generaciju dizajnirao je čuveni italijanski dizajner Walter de Silva, a ukupna osmogodišnja produkcija iznosila je više od 675.000 primjeraka. Kombinovano, Leon je do sada proizveden u 1.893.279 primjeraka.