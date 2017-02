Predsjednik SAD-a Donald Trump je tokom skupa na Floridi, govoreći o ranijim terorističkim napadima u Evropi, greškom naveo Švedsku kao jednu od meta, što je uglavnom naišlo na podsmijeh među Šveđanima na društvenim mrežama.

Predsjednik SAD-a Donald Trump je tokom skupa na Floridi, govoreći o ranijim terorističkim napadima u Evropi, greškom naveo Švedsku kao jednu od meta, što je uglavnom naišlo na podsmijeh među Šveđanima na društvenim mrežama.

BREAKING NEWS. Swedish police have released picture of the man sought for the terror attack #lastnightinsweden #swedenincident #TrumpRally pic.twitter.com/MHYSkddnU7 — Neil Macdougall (@DougallChops) 19. veljače 2017.

🇪🇺🇸🇪 Our thoughts and prayers go out to the all the victims of the horrible tragedy that never happened #lastnightinSweden. Sad! 😢🇸🇪🇪🇺🇩🇪 — itsgreat (@itsgreateu) 19. veljače 2017.

#LastNightInSweden someone ordered two kebabs and a hamburger but never picked it up. Horrible scenes. pic.twitter.com/N7JkottwkF — Jesper Kihlberg (@Kihlberg90) 19. veljače 2017.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) 19. veljače 2017.

An Incident in Sweden??? Did someone drop a meatball? #LastNightInSweden — Jaqi Nightshade (@melmus99) 19. veljače 2017.

live to Interpol ,where we have breaking footage of the terrorist responsible for #LastNightInSweden

Just chilling. pic.twitter.com/1YrNpR5h9q — Derek J Collins 高德偉 (@dcollinshk) 19. veljače 2017.

After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold out of this: pic.twitter.com/Bs1XI7ffKG — Jeanna Skinner (@JeannaLStars) 19. veljače 2017.

"Pogledajte šta se dogodilo u Njemačkoj, pogledajte šta se dogodilo sinoć u Švedskoj. Švedska, ko bi mogao u to da povjeruje? Oni su primili veliki broj migranata. Susreću se s problemima za koje nikada nisu mislili da su mogući", rekao je Trump, braneći svoju uredbu o obustavi ulaska u SAD državljana sedam pretežno muslimanskih zemalja, prenosi AFP.Švedski tabloid "Aftonblandet" na engleskom jeziku je objavio vijesti o nekim događajima koji su se odigrali u petak u Švedskoj - jedan čovjek je primio medicinsku pomoć zbog opekotina, bilo je upozorenja na opasnost od lavine i dogodila se policijska potraga za pijanim vozačem.Kako navodi AP, neki Šveđani su zbunjeni, a neki se podsmijevaju Trumpovoj jučerašnjoj izjavi da se ogromna nesreća dogodila u Švedskoj, a njegov komentar je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.Među njima se oglasio i bivši šef švedske diplomatije Carl Bildt koji je na svom Twitter nalogu napisao: "Švedska? Teroristički napad? Šta je on pušio?".Kako prenosi AFP, Gunar Hokmark, poslanik EP iz Švedske, retvitovao je post u kojem neko ironično piše: "Prošle noći u Švedskoj: moj sin je ispustio hotdog na logorsku vatru. Kako tužno!".Francuska agencija također navodi da Trumpova glasnogovornica zasad nije odgovorila na molbu te agencije da se razjasni na šta je američki predsjednik mislio govoreći o Švedskoj.Agencije prenose da su mnogi tviteraši iskoristili jedan od najpoznatijih švedskih brendova, kompaniju Ikea, da bi se narugali Trumpu - jedan od njih je postavio lažno uputstvo "Kako izgraditi granični zid", navodeći da su svi primjerci rasprodati, vjerovatno aludirajući na to što Trump namjerava podići zid ka Meksiku kako bi spriječio ulazak imigranata.