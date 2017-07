Sjeverna Koreja: Ako SAD pokušaju svrgnuti Jong-una, uslijedit će udarac "nuklearnim čekićem"

Kim Jong-un (Foto: EPA)

Nakon što je šef CIA-e Mike Pompeo izjavio da bi narodu Sjeverne Koreje bilo bolje bez lidera Kima Jong-una, Pyongyang je upozorio da bi svaki pokušaj njegovog svrgavanja s vlasti rezultirao nuklearnim napadom u "srce SAD-a".

Govoreći na Sigurnosnom forumu u Aspenu u četvrtak, Pompeo je rekao da bi iz perspektive administracije bilo poželjno "odvojiti" Jong-una od nuklearnog kapaciteta države te je ovog lidera nazvao "najopasnijom stvari" u Sjevernoj Koreji.



"Siguran sam da su Sjevernokorejci divni ljudi te da bi voljeli da on ode", rekao je pompeo.



Sjevernokorejsko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je šef CIA-e prešao granicu te da će Sjeverna Koreja "preventivno uništiti zemlje svim mogućim napadima, uključujući i nuklearni" ukoliko bude postojala neposredna opasnost. U saopćenju se dodaje da bi uslijedila brza akcija ukoliko se SAD usude da pokažu i najmanji znak da namjeravaju pokušati ukloniti Jong-una.



"Nemilosrdno ćemo u srce SAD-a udariti nuklearnim čekićem, a ljudi poput Pompea će se suočiti s katastrofalnim posljedicama ukoliko pokušaju svrgnuti Jong-una", navodi se u saopćenju.



U međuvremenu su se pojavile informacije da se Sjeverna Koreja priprema za novo testiranje projektila koje će biti obavljeno ove sedmice. Američke vlasti smatraju da se radi o testiranju projektila srednjeg dometa te da će se to dogoditi 27. jula.



Ranije je Sjeverna Koreja saopćila da je uspješno testirala projektil Hwasong-14 te da je on letio 933 km i dostigao visinu od 2,8 km. To je bio prvi uspješan test balističkog projektila Sjeverne Koreje. Međutim, ove informacije osporavaju ruske i južnokorejske vlasti koje smatraju da Sjeverna Koreja nema tehnologiju i postrojenja za testiranje takvih projektila.



Rusi su istakli da je projektil letio 535 km te da je dostigao visinu od 510 km.