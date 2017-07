Aleksandar Vulin: Plan za Kosovo isključuje priznanje nezavisnosti

Foto: EPA

Plan srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za Kosovo isključuje priznanje nezavisnosti, poručio je u srbijanski ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Plan srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za Kosovo isključuje priznanje nezavisnosti, poručio je u srbijanski ministar odbrane Aleksandar Vulin.

"Priznanje Kosova je isključeno. Nema govora o tome. Od Bruxelleskog sporazuma (o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine iz 2013.), uz sve moje zamjerke tom sporazumu, uspjeli smo sačuvati srpsku državu na Kosovu", izjavio je Vulin u intervjuu za nedjeljno izdanje lista Politika.



On je, u povodu nedavnog poziva srbijanskog šefa države Aleksandra Vučića na unutrašnji dijalog o rješavanju kosovskog problema, istaknuo i da "sve institucije u koje Srbija čvrsto vjeruje" trebaju reći svoj stav o Kosovu kao "strateškom nacionalnom pitanju".



Vučić je, pozivajući sunarodnjake na unutrašnji dijalog o Kosovu, rekao da je taj zajednički odgovor na sadašnje probleme "odlučujući za budućnost Srbije i srpskog naroda", jer pitanje odnosa prema Kosovu "usporava Srbiju".



"Dok to ne riješimo, imat ćemo zamrznut konflikt i nikada se iz toga nećemo izvući", poručio je Vučić, čiji je poziv potaknuo različite reakcije u javnosti, od odobravanja i prihvaćanja dijaloga do primjedbi da želi podijeliti odgovornost za obveze koje je u pogledu promjena Ustava i rješavanja kosovskog problema obećao Zapadu.