Doktori medicine i stomatologije Zeničko-dobojskog kantona danas su najavili da će 6. novembra s početkom u 7:30 sati stupiti u štrajk koji će se ponovo odraziti na pacijente, a razlog štrajka je neozbiljnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona i nadležnog ministarstva koji ni pet sedmica nakon potpisivanja Sporazuma o kolektivnom ugovoru nisu krenuli s njegovom realizacijom.

Predsjednik Upravnog odbora Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-dobojskog kantona Haris Husremović je kazao kako je Sporazum o kolektivnom ugovoru uz prisustvo medija potpisan 14. septembra u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ali da nakon devet mjeseci pregovora i pet sedmica od potpisivanja Sporazuma nije počela njegova realizacija niti su potpisani kolektivni ugovori.



"Pregovori su trajali devet mjeseci, oni su imali svoje uslove, a mi smo spuštali svoje uslove. Našli smo se na sredini i to smo utvrdili i potvrdili i na kraju ozvaničili Sporazumom. Nažalost, od tada nije bilo nikakvih odgovora od Vlade Zeničko-dobojskog kantona zbog čega smo odlučili pokrenuti aktivnosti za štrajk", kazao je Husremović.



Dodao je kako su sve uradili po zakonu, svoje propise predali svim nadležnim ministarstvima, ali da do danas nisu dobili nikakav odgovor vezano za njihov jedini zahtjev.



"Mi nemamo drugog izbora da bismo postigli naš cilj. Štrajk ćemo organizovati po svim pravilima i principima štrajka koji se provodi u zdravstvenim ustanovama tako što ćemo primati samo hitne slučajeve, ali neugrožavajući život i zdravlje naših pacijenata", dodao je Husremović.



Predsjednik ljekarske komore ZDK Tarik Kapidžić je izjavio da stoje iza Sindikata i podržavaju njihove namjere u ostvarenju prava koja su propisana i dogovorena sporazumom koji je potpisan u septembru.



"Mi se bavimo zaštitom statusa ljekara i pacijenata i apsolutno podržavamo Sindikat u svim nastojanjima da se završi ovo što jako dugo traje. Vrijeme je da se Vlada i strukture uozbilje i shvate nas ozbiljno. Sramotno je da se promoviše potpisivanje sporazuma i to vrlo malog, koliko smo bili realni prilikom dogovora u ovom stanju", dodao je Kapidžić.



Za kraj su istakli kako vjeruju da im zabrana za održavanje štrajka, slična kao u Tuzlanskom kantonu, "visi za vratom", ali da su odlučili najaviti štrajk i održati ga ukoliko dobiju priliku za to.