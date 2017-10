U zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu danas je održana radionica o temi "Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje" u kojoj su, među ostalima, učestvovali i predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske banke i EU.

U zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu danas je održana radionica o temi "Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje" u kojoj su, među ostalima, učestvovali i predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske banke i EU.

Zamjenik šefa delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno je rekao da je osnovno pitanje kako uvesti efikasnu kontrolu duhana u javnom prostoru te kako unaprijediti BiH u zdraviju zajednicu. On je podsjetio i da sve zemlje koje žele ući u EU moraju implementirati mjere kontrole duhana.



Na sastanku je razgovarano i o zabrinutosti ugostitelja da će im se smanjiti prihodi, no, kako ističe Sinno, prema pokazateljima u zemljama koje su uvele mjere kontrole duhana takvi strahovi su neosnovani.



Jedna od učesnica radionice bila je i švicarska ambasadorica u BiH Andrea Rauber Saxer koja je podijelila iskustva iz svoje zemlje, a koja se tiču uvođenja sličnog zakona.



"U Švicarskoj nije bilo lako usvojiti zakon, ali 10 godina poslije vidimo učinke, troškovi u zdravstvu su manji, jer su ljudi zdraviji, a restorani i barovi su puniji nego prije. Najbitnije je što smo zaštitili trudnice i djecu od duhanskog dima", rekla je ambasadorica Rauber Saxer.



Zastupnica u parlamentu FBiH Lidija Bradara je kazala kako se nada da će nakon svih javnih rasprava uspjeti donijeti ovaj zakon te da je vrlo bitno senzibilizirati javnost za ovu tematiku.



I šef ureda Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Emanuel Salinas je rekao kako su kroz ovaj proces prošle mnoge zemlje, pa i one siromašnije, ali da su iskustva svih njih pozitivna te da nema razloga za zabrinutost ugostitelja i prodavača duhana.



"Duhan ubija i moramo poduzeti mjere protiv toga. Zbog toga podržavamo inicijativu za donošenje ovog zakona koji će doprinijeti smanjenju korištenja duhana", rekao je šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Victor Olsaszky.