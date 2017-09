Generalni odbor Sindikata zdravstva Kantona Sarajevo donio je odluku o stupanju u generalni štrajk zdravstvenih radnika 13. oktobra.

Generalni odbor Sindikata zdravstva Kantona Sarajevo donio je odluku o stupanju u generalni štrajk zdravstvenih radnika 13. oktobra.

Odluku su donijeli nakon što pregovori s poslodavcima nisu urodili plodom. Danas je bio posljednji sastanak u okviru mirovnog vijeća, nakon čega je održana sjednica Glavnog odbora ovog sindikata.



Kako je rekao Edo Selimić, predsjednik Sindikata zdravstva KS, radnici će štrajkovati do ispunjenja zahtjeva.



"Jedan od zahtjeva je satnica, drugi je da se ne dira koeficijent jer želimo da dizanjem satnice popravimo socijalni status svih uposlenika u zdravstvu KS bez izuzetka. Nema diskriminacije", rekao je Selimić.



Trenutna satnica u KS za zdravstvene radnike je 2,31 KM, a rade 37,5 sati sedmično. Zakonom je predviđeno da se radi 40 sati sedmično. Na nivou FBiH satnica iznosi 2,35 KM.



"Poslodavac je ponudio satnicu od 2,50 KM što je neprihvatljivo jer od 2011. godine nije bilo usklađivanja porasta troškova života s najnižom neto satnicom. Kada na satnicu od 2,31 KM dodate moj specijalistički koeficijent od 4,20, moja satnica je ispod 9 KM. Nađite mi specijalistu koji će raditi u KS za satnicu ispod 9 KM", rekao je Selimić.



Podsjetio je kako je prema novom zakonu koeficijent za minuli rad sa 0,6 smanjen na 0,4, ističući kako poslodavac taj novac ostavlja sebi.



"Ako satnica ne bude 40 sati, već 37,5 onda 13,5 posto novca ostavlja sebi. Regres je smanjen za jedan posto od prosjeka u FBiH. To očekuje sve uposlenike u FBiH. Troškovi života rastu, a posljednje usklađivanje satnice je napravljeno 15. aprila 2008. godine. Tražimo koeficijent 1 za radnicu i specijalistu 4,40, da svima dignemo status", istakao je Selimić.



Tokom štrajka radit će Hitna pomoć, Zavod za transfuzijsku medicinu, Neuropsihijatrija i apoteke te će se primati najugroženiji pacijenti. Selimić kaže kako su upravo uslovi u kojima rade i plata razlog zbog kojeg odlaze brojni zdravstveni stručnjaci.



"Ako specijalista radi rizičnu operaciju i pod mikroskopom ulazi u glavu pacijenta za 1.500 KM neto plate, a to znanje i rad u Njemačkoj može prodati za 10.000 eura, ko je lud da ne ode. Ubili su patriotizam u nama, nema ga više. Neopremljeni smo, nestimulirani i sami se educiramo. Boli nas kako se raspoređuje novac, a ima ga", kazao je Selimić.



Zdravstveni radnici će napraviti i brošure koje će dijeliti pacijentima, u kojima će ih informisati u šta se troši njihov novac koji se izdvaja za zdravstvo, a u šta bi trebalo.