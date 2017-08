Zašto BiH duže od deset godina ima samo jednu stopu PDV-a i koliko je to opravdano

Foto: Arhiv/Klix.ba

Od uvođenja PDV-a prošlo je više od deset godina, a naša zemlja i dalje je jedna od rijetkih koja primjenjuje samo jednu stopu i to onu od 17 posto. Iako ovo pitanje često zna biti dio političkog dijaloga, niko još nije ozbiljno krenuo u njegovu promjenu, često se to objašnjavalo nespremnošću Uprave za indirektno oporezivanje da nadzire primjenu više stopa PDV-a te povećanjem mogućnosti za izbjegavanje plaćanja poreza i drugih nelegalnih radnji.

