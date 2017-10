Vijećnik SDA Toni Vukadin otišao na poligraf kako bi dokazao da ne radi protiv stranke

Foto: Facebook

Član Stranke demokratske akcije (SDA) i vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva Toni Vukadin odlučio se podvrgnuti poligrafskom testiranju kako bi političkoj stranici čiji je član dokazao da ne radi protiv nje.

Vukadin je naveo da je u proteklom periodu više puta unutar SDA bio lažno optužen da je svojim djelovanjem naštetio stranci.



"Nakon što su lažne optužbe prevršile svaku mjeru, a nisam mogao ići i svakog pojedinačno uvjeravati u to da govorim istinu, odlučio sam se podvrgnuti poligrafu da se i sam uvjerim da to nije tako. Rezultati su naravno pokazali da su sve optužbe bile neistina", naveo je Vukadin.



On ističe da se u SDA učlanio u vrijeme kada se bježalo od SDA, kada je SDA bila u dubokoj opoziciji bez ikakvog interesa, a radi Alije Izetbegovića.



"Danas gledam kako na pozicije bivaju postavljani ljudi koji su bili na listama drugih stranaka i 'jučer' došli u SDA, borio sam se za ideju SDA kao konzervativne stranke koja se bori za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu kao moju domovinu. Sigurno je da me sve ovo što se desilo promijenilo i u dobroj mjeri promijenilo neka razmišljanja, ali uvijek ću se zalagati za kvalitetne projekte koji će koristiti našem društvu i za koje ću moći staviti obraz", poručio je Vukadin.



On je zaključio da mu je žao što je morao otići na poligraf, ali da mu je bilo bitno ostati neokaljanog obraza.



"A to je u našoj politici, čini mi se, najteže. Bilo bi dobro da svi političari urade isto pa da vidimo svi ko nas zastupa", kazao je Vukadin.