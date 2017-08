Udruženje fotografa BiH: Inspekcija će ubrzo kontrolisati svadbe i mature zbog nelegalnih fotografa

Uprave za inspekcijske poslove u Federaciji BiH i Republici Srpskoj mogle bi u narednom periodu sistematski suzbiti pojavu tzv. "nelegalnih fotografa" i zaustaviti rad "nacrno", nadaju se fotografi okupljeni u Udruženje za promociju i zaštitu fotografske djelatnosti u BiH.

