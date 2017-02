Trump i sinovi za mjesec dana na putovanja potrošili iznos koji je Obama trošio godišnje

Donald Trump i njegova porodica na putovanja su za mjesec dana potrošili skoro istu količinu novca koju je Barack Obama trošio godišnje.

Foto: EPA

Tri predsjednikove posjete Mar-a-Lago klubu na Floridi od inauguracije, te putovanja njegovih sinova, do sada su koštala više od 11 miliona dolara. Obamini godišnji putni troškovi tokom svih godina provedenih u Bijeloj kući, iznosili su u prosjeku 12 miliona dolara.



"Ovo je skup način za vođenje poslova, a predsjednik bi to trebao znati. Predsjednik Trump zna koliko košta pokretanje aviona, putovanje do Mar-a-Lagoa nije besplatno", kazao je Tom Fitton, predsjednik konzervativne organizacije koje je nadzirala Obamina putovanja.



Tri putovanja u Mar-a-Lago koštala su poreske obveznike oko 10 miliona dolara. U troškove je uključeno i angažovanje obalne straže.



Ric Bradshaw, šerif iz Palm Beacha, je kazao da je prekovremeni rad policajaca tokom Trumpovih posjeta Floridi od 20. januara obveznike koštao 360.000 dolara.



Washington Post također otkriva da su tajni agenti koji su bili zaduženi za osiguranje Erica Trumpa tokom posjete Urugvaju koštali 88.320 dolara. Predsjednikovog sina agenti su čuvali i tokom posjete Dominikanskoj Republici, što je koštalo 5.470 dolara.



Hotelski računi za članove tajne službe koji su čuvali predsjednikove sinove na svečanom otvaranju Trumpovog golf resorta u Dubaiju iznosili su više od 16.000 dolara.



Inače, Donald Trump je u više navrata kritikovao Obamu zbog njegovih putovanja koja plaćaju poreski obveznici.