Svi zahtjevi boraca: Najugroženiji će dobivati do 200 KM, ali to rješenje je "na dugom štapu"

Ilustracija (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Zakon o pravima branilaca, Zakon o boračkim udruženjima i pomoć borcima koji su u stanju potrebe su tri zatjeva boraca u Federaciji BiH, od kojih do sada nijedan nije ispunjen. Istražili smo u kojoj je fazi realizacija navedenih zahtjeva, kao i šta su predstavnici Vlade FBiH i boraca dogovorili glede pomoći onim borcima koji su u stanju potrebe.

Zakon o pravima branilaca, Zakon o boračkim udruženjima i pomoć borcima koji su u stanju potrebe su tri zatjeva boraca u Federaciji BiH, od kojih do sada nijedan nije ispunjen. Istražili smo u kojoj je fazi realizacija navedenih zahtjeva, kao i šta su predstavnici Vlade FBiH i boraca dogovorili glede pomoći onim borcima koji su u stanju potrebe.