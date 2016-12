Studentice koje su prekinule sjednicu Skupštine KS: Počnite se brinuti za našu sigurnost

Neformalna grupa studentkinja Filozofskog fakulteta UNSA "Vi ovo dozvoljavate – za Editu i Selmu" uputila je otvoreno pismo delegatima Skupštine Kantona Sarajevo, službenicima policije i premijeru kantona, a zbog navodne nedosljednosti u riječima po pitanju sigurnosti u saobraćaju.

"Nećemo vas zvati uvaženima jer ste prestali biti uvaženi onog trenutka kad ste se osjetili ugroženi dvjema djevojkama od 20 godina i zato pozvali da se odstrane s Vaše sjednice.Amare Dovadžija, niste li 1.4.2015. godine, na godišnjicu pogibije vaše supruge, koja je stradala na isti način kao naše Selma i Edita, pozvali građane da se aktivnije uključe u rješavanje društvenih problema kako bismo živjeli u sigurnijem okruženju i mirno se mogli kretati ulicom? Ni tada o tome niste govorili u prepunoj sali ljudi koji imaju nadležnosti da djeluju - kao što nas niste pokušali podržati ni na jednoj sjednici kojoj smo prisustvovale.Sabina Ćudić, Vi ste predsjednica Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode pri skupštini KS. Nije li funkcija te komisije da razmatra predstavke i žalbe građana koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Kantona? Predstavljate se kao veliki borac za ljudska prava, naročito prava žena, a nije vam palo na pamet da barem glasno pročitate riječi koje već dva puta pokušavamo uputiti skupštini, jer ste oba puta, kao i svi drugi, dobili primjerak tih riječi? Vi za razliku od nas, to pravo imate. Recite nam onda, čija prava vi zaista štitite?Vahide Ćosiću, sjećate li se vi Have Dovadžije, Dženana Memića, Jelene Opračić, naše Selme i Edite? A govorimo vam samo o slučajevima koju uspjeli dobiti medijsku pažnju. Pozivamo vas da često o tome mislite, pred otvorenje novog konkursa za poziciju komesara. Nezavisni odbor koji vrši izbor i reviziju rada komesara ocjenjivao je godinama vaš rad zadovoljavajućim, a za promjenu, s novim komesarom, neka počnu da misle i rade svoj posao adekvatno – ne površno, ne po instrukciji.Ana Babić, govorili ste o nargilama i postavili inicijativu za pravilno postavljanje zastave BiH. Pitali ste da li MUP planira poduzeti aktivnosti po pitanju zaplijenjenih automobila, a postoje daleko važnije stvari koje se tiču MUP-a.Elmedine Konakoviću, godinu i više dana hvalite policiju – u kantonu u kojem su svakodnevne krađe, pljačke, tučnjave, obračuni i ulične trke. Nakon ubistva Selme i Edite, u strahu od javnosti, panično ste se te policije odrekli, proglasili je nesposobnom a sebe nenadležnim.Mnogo bi uzelo vremena pisanje svakome od vas koji ne radite, ne znate i ne želite to priznati. Zapošljavate svoje bližnje – jer zaslužuju, naše puštate da ginu – jer niste nadležni. Drago nam je da smo vas naučile kako se brinuti za svoju sigurnost - uveli ste nova pravila za prisustvo sjednicama skupštine.Nevjerovatno kojom ste brzinom uveli ta pravila, dok vam za sve drugo trebaju mjeseci – nerijetko i godine. A sad vas pozivamo da se konačno počnete brinuti za našu sigurnost. Odgovorite nam samo na još jedno pitanje, ima li u ovom kantonu iko nadležan za naše živote?“, stoji u saopćenju grupe studentkinja.Podsjećamo, studentice su organizovale dva protestna okupljanja nakon pogibije Selme Agić i Edite Malkoč 10. oktobra 2016. Vozač automobila koji je izazvao nesreću u Sarajevu, Sanjin Sefić, pobjegao je iz BiH u Srbiju gdje je kasnije i uhapšen. Njegova ekstradicija se još uvijek nije desila.Studentice su potom u nekoliko navrata tražile pravo glasa za vrijeme javne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, ali bez uspjeha. 5. decembra prekidom sjednice uspjele su skrenuti pažnju na svoje stavove vezane za sigurnost u saobraćaju i (ne)rad nadležnih kandonalnih organa.