Staša Košarac: U institucijama BiH "ne zna se ko pije, a ko plaća"

Staša Košarac (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac smatra da se danas u institucijama BiH "ne zna ko pije, a ko plaća".

"Imamo situaciju da predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić javno kaže da će izaći sa prijedlogom seta zakona iz Reformske agende, a da pri tome jedni koji participiraju u Vijeću ministara BiH kažu da ne znaju ništa o tome, a drugi da je riječ o bezobrazluku", rekao je Košarac novinarima u Sarajevu.



Prema njegovom mišljenju, to dovoljno govori o tome da oni koji dolaze iz Republike Srpske, a tu prije svega misli na Savez za promjene koji participira u Vijeću ministara BiH, i dalje ostaju bazično privrženi tome da ekonomski urušavaju Republiku Srpsku i onemogućavaju razvojne projekte u tom entitetu.



"Ovdje je vidljivo da ljudi koji dolaze iz Federacije BiH (FBiH), a rade u zajedničkim institucijama BiH i odlučuju, žele da razvijaju FBiH i daju svoj doprinos da se takvi zakoni usvajaju. Mi imamo danas situaciju da Savez za promjene, koji ovdje participira u vlasti, ne dozvoljava razvoj Republike Srpske i to govori o njihovoj političkoj frustraciji prema vlasti u Srpskoj", pojasnio je Košarac.



On smatra da je potpuno vidljivo da postoji problem u SDS-u gdje jedan funkcioner kaže jedno, drugi drugo, a treći treće, da i dalje sjede u Vijeću ministara BiH, a njihovi ministri nemaju podršku stranačkih kolega u Parlamentarnoj skupštini BiH i da se pravi atmosfera da se ništa nije desilo.



Košarac ističe da Mladen Bosić kaže da je bezobrazan čin predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića jer želi da ponovo u parlamentarnu proceduru uputi set zakona iz Reformske agende, a bio je predsjednik SDS-a kada su svi ministri u Savjetu ministara BiH koji dolaze iz te stranke glasali za taj set zakona.



"To govori o njihovoj potrebi da skrenu pažnju sa raskola u SDS-u i da pokušavaju sada da svu svoju energiju usmjere na Zvizdića", tvrdi Košarac.



On je podsjetio da je SNSD rekao da se ne slaže sa Zvizdićevim ekspozeom i da je pokrenuo inicijativu za njegovu smjenu, koju Bosić i oni oko njega nisu podržali, a danas kritikuju Zvizdića.



"Bosić je dio propalog projekta urušavanja Republike Srpske, zajedno sa Bakirom Izetbegovićem", kazao je Košarac.